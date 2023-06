Clarkson was begin dit jaar te spotten op de startgrid van Bahrein, waar hij voor het eerst 'in jaren' een Formule 1-race bijwoonde. Toen hem destijds gevraagd werd welk team hij steunde, gaf hij aan dat hij meerdere teams steunt maar in het bijzonder Alpine. Dat team heeft een van haar twee fabrieken namelijk in Enstone staan en ligt dus niet ver van Clarksons boerderij, Diddly Squat, vandaan.

Tijdens de Grand Prix van Monaco plaatste Clarkson op Twitter een weddenschap gericht aan Alpine. Hij zou het gehele team in Enstone op bier trakteren als zij een podium in de wacht zouden slepen. Esteban Ocon had de beste kaarten in handen, maar wist uiteraard niet van de weddenschap. De Fransman hield zijn hoofd koel en kwam met de Alpine A523 inderdaad als derde over de streep. Nadat de finishvlag was gezwaaid had Clarkson op Twitter gedeeld: "Goed gedaan, Alpine. Ik ben jullie vele Hawkstones verschuldigd", doelt hij op zijn eigen biermerk. Ocon liet weten dat hij op de hoogte was van de weddenschap en reageerde op het bericht van Clarkson.

Op een bloedhete maandag voegde Clarkson de daad bij het woord en heeft hij het personeel van de fabriek van Alpine in Enstone, waar gewerkt wordt aan het chassis, per tractor een grote lading bier geleverd. Alpine verwelkomde de verfrissende levering: "Hij heeft zich aan zijn woord gehouden. Bedankt voor de biertjes, Jeremy Clarkson."