Ocon ontving “steun van de juiste mensen” na F1-clash in Monaco

De Grand Prix van Monaco is een dieptepunt in het Formule 1-seizoen 2024 van Esteban Ocon. De Fransman kwam in de openingsronde in Portier in aanraking met zijn teamgenoot Pierre Gasly. Teambaas Bruno Famin was witheet en uitte zijn frustraties via de media. Even was het de vraag of Ocon - al dan niet tijdelijk - geschorst zou worden voor zijn actie. Die straf bleef uiteindelijk uit, maar de Franse coureur maakte wel enkele zeer moeilijke dagen mee. Met name de stortvloed aan kritiek die hij via sociale media te verduren kreeg, raakte hem diep.

Aan de andere kant kwam er steun van mensen uit de paddock. Ook uit verrassende hoeken. Zo werd hij gebeld door Williams F1-teambaas James Vowles om hem een hart onder de riem te steken. Ocon: “Het is goed om gesteund te worden door de juiste mensen”, zegt de Alpine-coureur in een exclusief interview met Motorsport.com. “Er was veel ophef, dat is nooit leuk. Het kwam van alle kanten. En het is veel te veel uit zijn verband getrokken, met name op social media. Dat zei Damon Hill ook al. Hij zei: ‘Ik ben blij dat ik niet race in de tijden van sociale media’. In zijn tijd had je een gesprek met de pers en vervolgens ging je weer naar de volgende race. Daarom heb ik op sociale media een statement gemaakt. Het was belangrijk om op dat moment mijn stem te laten horen.”

Ocon benadrukt dat hij zijn verantwoordelijkheid heeft gepakt voor het incident in Monaco, al wil hij de boel ook nog wel even in perspectief zetten: “Ik heb een fout gemaakt bij het uitkomen van de bocht. Ik liet te weinig ruimte bij de exit. Maar weet je, de actie was in eerste instantie helemaal niet zo slecht. Het was dat de exit te krap was. En ja, dat heb ik verkeerd ingeschat. Helaas raakten we elkaar. Ik heb mijn excuses gemaakt aan het team. Dat had het einde moeten zijn. Helaas was dat niet zo. Inmiddels zijn de mensen op sociale media weer gekalmeerd, dat is fijn.”