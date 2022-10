Ocon: “Puur genot” om Alpine te besturen in Suzuka

Alpine introduceerde de nieuwe vloer al in Singapore. Iedereen wist dat ze op het hobbelige stratencircuit niet al te veel tijd zouden winnen, maar het leverde wel nuttige informatie op richting de race in Japan. Op Suzuka zou een nieuwe vloer veel invloed hebben. De tijdwaarneming vertelde het verhaal. Esteban Ocon reed van een vijfde naar een vierde plek, en Fernando Alonso werd zevende. Het resultaat bracht Alpine op 143 punten terwijl McLaren, de concurrent voor de vierde plek in het WK voor constructeurs, op 130 staat.

Tegenover Motorsport.com is Ocon duidelijk over de voordelen van de vloer. “Het was een kwestie van tijd totdat we echt konden laten zien waartoe de auto in staat was. Dit weekend konden we dat doen. We waren snel in alle omstandigheden. Het was geweldig. Het was een puur genot om die auto in de kwalificatie te rijden, en ook tijdens de race. Er zijn een paar kleine dingen om naar te kijken, maar we hebben gescoord. Dat was belangrijk.”

Van geen tot veel punten

Ocon had een drukke race, waarin hij het grootste gedeelte van de tijd bezig was met het verdedigen ten opzichte van Lewis Hamilton. Ondertussen moest hij ook zijn banden managen. “Het was zeker zwaar. Ik keek meer naar achteren dan naar voren tijdens de race. We wisten dat het lastig zou worden om de Mercedessen achter ons te houden. Maar we hebben het gedaan. Ik ben er erg blij mee. Eerst leek het erop alsof we met de omstandigheden helemaal geen punten zouden scoren, maar achteraf denk ik dat het een goede middag voor ons was.” Over de bandendegradatie waar alle coureurs last van hadden, zegt de Fransman: “Ik was in het begin veel aan het managen, omdat Lewis achter me zat. Er is nog veel om te kijken. We moeten proberen te begrijpen waar de degradatie vandaan kwam. Het was namelijk behoorlijk veel.”

Fernando Alonso denkt dat de auto in de kwalificatie erg sterk was. “Dit weekend en Spa”, antwoordt hij op de vraag van Motorsport.com of de auto nu op zijn best was. “Beide circuits lijken redelijk op elkaar als het gaat om efficiëntie. Spa en Suzuka waren onze beste weekenden tot nu toe qua prestaties. We moeten kijken wat er achter dit resultaat zit. De auto voelde het hele weekend goed aan. Ik weet niet of dat door de in Singapore geïntroduceerde vloer komt of niet, maar we hadden geen problemen. We lijken competitief te zijn.” Alonso erkent dat het krap wordt in het middenveld. “Ik moet zeggen dat de tijden van alle teams extreem dicht bij elkaar zaten, daar was ik over verrast. In Q1 en Q2 zaten er zes of zeven tienden tussen vijftien auto’s. Het is een goed teken voor de Formule 1, dat alle teams dicht op elkaar zitten.” Over gevecht met McLaren is de Spanjaard kalm. “Ik denk dat er weekenden komen waarin we wat meer kunnen scoren dan zij. In andere weekenden scoren we minder. Singapore sprong eruit omdat we daar veel verloren, maar ik denk dat het erg krap wordt tot Abu Dhabi.”