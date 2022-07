Alpine bracht een groot upgradepakket mee naar de Grand Prix van Groot-Brittannië en scoorde daar een vijfde plaats met Fernando Alonso. Esteban Ocon moest echter voortijdig afhaken door malheur met de brandstofpomp. Een week later nam de renstal een aangepaste achtervleugel mee naar de Red Bull Ring en dat bracht Ocon meer geluk met een vijfde plaats. Zijn Spaanse teamgenoot startte daar als laatste, maakte een extra pitstop vanwege een wielprobleem, maar kwam alsnog als tiende over de meet. Het team staat op dit moment met 81 punten vijfde in het kampioenschap. Hetzelfde aantal heeft ook het op dit moment vierde geplaatste McLaren.

"Ik ben erg blij dat de meegebrachte zaken naar Silverstone een verschil hebben gemaakt. Dat is zeer positief", antwoordt Ocon op een vraag van Motorsport.com over de upgrades. "Ik hoop dat alles wat we nu brengen net zo'n groot verschil gaat maken. Er ligt nog wel wat werk op de plank om het tegen Mercedes op te nemen, zij zijn nog steeds razendsnel. Als het team er in slaagt om meer van dit soort zaken te brengen, dan gaan we ervoor." In Oostenrijk merkte de Fransman op dat Alpine ervoor moet zorgen dat de A522 competitief is op elk soort circuit. "Er is nog werk aan de winkel met betrekking tot consistentie", gaat hij verder. "Er zijn momenten geweest waarop ik dacht dat we nog niet alles uit de auto persten. Dit weekend [op de Red Bull Ring] was wat dat betreft perfect. Het is dus zaak dat we constant op dit niveau presteren. In Oostenrijk lukte dat in ieder geval."

Toch zijn de betrouwbaarheidsproblemen een bron van frustratie geweest. Ocon moest voortijdig de handdoek in de ring gooien op Silverstone, terwijl Alonso niet startte in de sprintrace in Spielberg. "Ik heb alle vertrouwen in mijn team", vervolgt de enkelvoudig Grand Prix-winnaar. "Het team is zich ervan bewust dat we dit soort problemen niet mogen hebben om punten te scoren. Maar uiteindelijk levert de auto wel de gewenste prestaties. Dat was altijd het plan: een goede auto, die goede resultaten levert. De betrouwbaarheid komt vanzelf."

In Stiermarken bevestigde teambaas Otmar Szafnauer dat Alpine met updates blijft komen zolang het budgetplafond dit toelaat. "Het laatste pakket is zeer bemoedigend", zegt hij. "We hebben altijd al gezegd dat het hier om gaat. De leercurve in de windtunnel is steil, daar moet je je voordeel uit halen. We blijven hiermee doorgaan tot het geld op is."