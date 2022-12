Pierre Gasly neemt eind 2022 afscheid van de Red Bull-familie en voegt zich volgend seizoen bij het team van Alpine. De Fransman vervangt de naar Aston Martin-vertrekkende Fernando Alonso en rijdt in 2023 aan de zijde van landgenoot Esteban Ocon. Die racet op zijn beurt al sinds 2020 voor Alpine, dat toen nog Renault heette. Ocon hielp Alonso om weer op snelheid te komen na diens terugkeer. De Fransman verwacht echter niet dat Gasly veel hulp nodig heeft om zijn draai te vinden bij Alpine.

"Pierre is zeer ervaren", zegt Ocon tegen Motorsport.com. "Hij reed voor diverse teams en testte ook veel. Het leren kennen van de auto is een leercurve. Het team en ik hebben de sleutels in handen. Het is voornamelijk zaak om te blijven praten en datzelfde doen als we met Fernando deden. Het is van belang om meteen op snelheid te zijn, goede feedback te geven en ons totaalpakket te verbeteren. Ik heb al wat onderdelen voor 2023 getest. Die test was bemoedigend. De onderdelen zijn erg snel, durf ik wel te zeggen. Het waren tot dusver alleen maar simulaties, maar het voelt goed. We moeten zo doorgaan. Pierre gaat daar zeker een goede bijdrage aan leveren."

Gasly heeft al kennisgemaakt met Alpine. Hij testte de A522 kort na de Grand Prix van Abu. Volgens de Fransman was het nog beter dan verwacht. Hij en Ocon worden dus teamgenoten, ondanks dat het duo een nogal gespannen verleden heeft. De lucht is inmiddels geklaard en samen zijn ze er klaar voor om het team naar voren te helpen.

Op de vraag of hij alle aandacht voor de eerdere spanningen met Gasly irritant vindt, antwoordt Ocon. "Dat is het wel. Er was niet veel aan de hand. Ik begrijp dat jullie drama willen om artikelen te schrijven. Maar nee, er is weinig aan de hand. Wij spraken elkaar kort tijdens een meeting met de bazen. Met een Instagram-bericht haalden wij herinneringen op. Je kon zien hoe wij samen met mijn vader banden wisselden toen we een jaar of zes waren. Een prachtig verhaal! We komen uit ongeveer dezelfde regio en trainden op hetzelfde circuit. De eerste kart-ervaring van Pierre was in een kart van mij. Het was te gek. We kunnen een geweldig verhaal gaan maken bij dit team."