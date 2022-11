Pierre Gasly reed afgelopen zondag in Abu Dhabi zijn laatste Grand Prix voor AlphaTauri. Na een lange tijd bij de Red Bull-familie te hebben gezeten, vond de Fransman het tijd voor een nieuwe uitdaging. Die vond hij bij Alpine. Gasly volgt daar de naar Aston Martin vertrokken Fernando Alonso op en neemt in 2023 plaats naast Esteban Ocon. Inmiddels heeft Gasly zijn eerste meters bij Alpine gemaakt. Op het Yas Marina Circuit sprong de 26-jarige coureur dinsdag in de A522 en werkte 130 ronden af.

"Ik ben zeer tevreden en positief verrast. Alles verliep soepel. Ik kon me goed aanpassen", trapt Gasly tegenover onder meer Motorsport.com af. "Ik ging vandaag vrij open in. Het is voor mij natuurlijk een compleet nieuwe omgeving en compleet nieuwe auto. Uiteraard voelde het anders. Het sturen, het gevoel, de acceleratie, de pedalen, de stijfheid, de manier waarop het reageert... alles was nogal een verrassing in het begin. Maar we hebben ons hele programma kunnen afwerken. Al snel voelde ik me op mijn gemak in de wagen. Ik snap nu goed waarom ze vierde zijn geworden bij de constructeurs."

De afgelopen jaren kwam Gasly in actie voor AlphaTauri. Hoewel de seizoenen 2020 en 2021 prima verliepen, ging het in 2022 niet van een leien dakje. Met name in de slotfase van het seizoen kwam hij geregeld boos over op de boordradio. Met name de remmen deden niet wat Gasly wilde. Op de vraag of Alpine-auto een upgrade is en wat de verschillen zijn, antwoordt hij: "Met name de voorzijde is goed, net als het gedrag in medium en lage snelheidsbochten. Dit zijn toch wel de zaken waar ik afgelopen jaar naar op zoek was. Al snel kreeg ik gevoel in de auto en wat je er precies mee kan doen", vervolgt hij. "Het ging ook goed met het team. Het was de eerste keer dat ik met hen samenwerkte. Het grootste doel was om aan de slag te gaan met mijn engineers en om iedereen te leren kennen. Het was zaak om dezelfde taal te spreken. Dan bedoel ik wat ik nodig heb als coureur en hoe ik mijn feedback bedoel. Het is goed begonnen. Ik ben blij met wat ik in de garage heb gezien."

Gasly voegde zich in 2014 als junior bij Red Bull. Reed zijn eerste jaren bij Scuderia Toro Rosso, werd gepromoveerd naar Red Bull Racing en uiteindelijk weer teruggezet. De man uit Rouen maakte een hoop mee in Faenza en Milton Keynes. Heeft hij dinsdag bevestigd gekregen van wat hij hoopte te gaan zien bij Alpine? "Het was zelfs nog beter", zegt hij op de vraag van Motorsport.com. "Ik ben in de afgelopen vijf jaar maar in één omgeving geweest. Ik heb tot dusver ontzettend veel ervaring in het team gezien. Ik heb natuurlijk nog niet alles gezien, want ik moet nog naar Enstone, maar ik ben zeer onder de indruk van de manier waarop zij deze dinsdag benaderden. Ook hoe ze met mij omgingen. Het is nooit makkelijk als iemand nieuw is. Ze werkten heel positief met me. Tot op heden zie ik alleen maar positieve punten."