Ocon verwacht goede stap met forse Alpine F1-upgrade Silverstone

Het budgetplafond lijkt in 2022 een belangrijke rol te gaan spelen en dus komen enkele teams maar mondjesmaat met upgrades op de proppen. Bij Alpine is dat op dit moment echter niet aan de orde, want in drie van de laatste vier races werden nieuwe onderdelen geïntroduceerd. Bij de Spaanse GP ging het om een omvangrijk pakket met onder meer een high downforce achtervleugel en nieuwe endplates voor de voorvleugel. In Azerbeidzjan volgden een voor- en achtervleugel die minder luchtweerstand genereerden, terwijl er in Canada een nieuwe balkvleugel werd meegebracht. Daar houdt het echter nog niet op, want tijdens de Britse Grand Prix van komend weekend volgt er opnieuw een substantieel pakket met upgrades.

"Normaal gesproken komen er behoorlijk wat upgrades, dus we zouden een goede stap moeten maken. We verwachten er het nodige van", spreekt Esteban Ocon zijn relatief hoge verwachtingen van de upgrades uit. "Het gaat een belangrijke week worden, te beginnen op dinsdag in de simulator, dus we hebben veel werk te verzetten. Hopelijk kunnen we goed presteren, want de auto staat waar die hoort te staan."

Ontwikkelingssnelheid stemt tevreden

De recente ontwikkelingen lijken Alpine goed te doen. In Canada zette Fernando Alonso zijn bolide in de natte kwalificatie op de tweede startpositie, om vervolgens achter Ocon als zevende over de finish te komen. Een tijdstraf wierp hem uiteindelijk terug naar de negende stek, maar dat neemt niet weg dat Alpine bezig is aan een goede reeks. Momenteel bezet de Franse renstal de vijfde plek bij de constructeurs, maar in de laatste vijf races wist men flink beter te scoren dan nummer vier McLaren: 35 om 19 punten. De ontwikkelingssnelheid is naar tevredenheid van Ocon, die ziet dat Alpine meer progressie boekt dan de meeste concurrenten.

"Het is heel bemoedigend. Het team is hard aan het pushen en brengt de upgrades eerder dan dat ze gepland zijn. Bovendien leveren ze iets op en gaat het de goede kant op. Ik denk dat wij ons sinds het begin van het seizoen meer hebben verbeterd dan de meeste andere teams. Daar kunnen we tevreden mee zijn, want het gaat de goede kant op", aldus Ocon na een vraag van Motorsport.com. McLaren lijkt dus bijgehaald en dan is Mercedes de volgende op de lijst. De Fransman denkt echter dat zij voorlopig nog een maatje te groot blijven. "We zijn er nog niet. In Montreal werd ik door beide Mercedes-coureurs ingehaald, dus we komen echt nog wat tekort. Maar uiteindelijk is dat wel het doel, zij zijn de volgende op onze lijst."