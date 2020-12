Ocon: Camber in bochten kan GP Abu Dhabi minder saai maken

De Grand Prix van Abu Dhabi staat sinds 2009 op de kalender, maar het Yas Marina Circuit heeft sindsdien zelden een hoogstaande race opgeleverd. De editie van 2020, die vorige week werd verreden, was geen spektakelstuk. Daarop leverde Renault-coureur Daniel Ricciardo kritiek op het circuit: hij stelt voor om een andere lay-out van het circuit in te zetten in een poging om meer spektakel te genereren. Teamgenoot Esteban Ocon denkt echter dat de saaie vertoningen in Abu Dhabi te wijten zijn aan de aard van de bochten: velen hebben negatieve camber, wat ervoor zorgt dat de auto’s beginnen te glijden en elkaar dus moeilijker kunnen volgen.

“Het was moeilijk om in te halen, dat was duidelijk, en ook was het best lastig om te volgen in de laatste sector”, concludeerde Ocon na de slotrace van 2020. “Met alle langzame bochten met negatieve camber heb je echt de grip van de auto nodig. Dat is de sleutel tot inhaalacties op dit circuit. Het zou helpen als er iets meer positieve verkanting is in de bochten, want ze hebben allemaal negatieve camber en dus ga je glijden. Natuurlijk is het een uitdaging, maar het helpt niet in het volgen van een andere auto. Dat maakt het juist lastiger. Ik weet zeker dat het beter kan, maar daar moet wel aan gewerkt worden.”

Sainz ziet Mugello als goed voorbeeld

De Renault-coureurs zijn overigens niet de enigen die een kritische noot kraken over het Yas Marina Circuit. Zo gaf Mercedes-teambaas Toto Wolff al toe dat hij tijdens de race veel berichten met slapende emoji’s had ontvangen. Ook uittredend McLaren-coureur Carlos Sainz wijt het gebrek aan inhaalacties aan het feit dat er veel bochten met negatieve camber zijn, een verschijnsel dat hij op meer nieuwe circuits tegenkomt. Na de Toscaanse GP op Mugello, een spectaculaire race waarin meer ingehaald werd, uitte de Spanjaard kritiek op de gemaakte keuzes bij een aantal nieuwe circuits.

“Ik weet niet waarom de F1 in de nieuwe filosofie voor circuits afstand heeft gedaan van bochten met verkanting. Op Abu Dhabi en Rusland zie je bochten met negatieve camber en dat zorgt voor redelijk saaie races”, zei Sainz destijds. Mugello, een circuit waar juist bochten met positieve camber zijn die het mogelijk maken om verschillende lijnen te rijden, is volgens hem een voorbeeld van hoe het zou moeten zijn. “De bochten met positieve camber creëeren een veel betere show en je kan daardoor veel beter racen.”