Emerson Fittipaldi: “Mercedes heeft gigantisch probleem”

Ferrari, Red Bull en ook Alpine lijken dit jaar weinig te klagen te hebben als het om de power unit gaat. Hoe anders is dat bij de Mercedes-aangedreven teams. Op het snelle stratencircuit van Jeddah konden de coureurs met een Mercedes-motor geen potten breken. George Russell was de enige die Q3 wist te halen, terwijl bij de eerste vijf afvallers liefst vier Mercedes-aangedreven coureurs zaten - de vijfde was Yuki Tsunoda, die door een technisch probleem geen tijd kon rijden. De motor verbeteren kan Mercedes niet zomaar; de ontwikkeling van de power unit is in principe tot eind 2025 stilgelegd.

“Ze hebben het moeilijk”, bespreekt Emerson Fittipaldi de situatie bij Mercedes op VegasInsider.com, een online wedkantoor waar hij als ambassadeur aan verbonden is. “Hun snelheid op het rechte stuk ligt een stuk lager. En als je minder vermogen van de motor krijgt, moet je aerodynamisch wat gaan opofferen, wat vervolgens weer van invloed is op de bestuurbaarheid van de auto. Je belandt zo in een vicieuze cirkel. Als je niet genoeg snelheid hebt op de rechte stukken, haal je downforce van de auto af waardoor je in de bochten verliest. Je zit hierdoor altijd met een lastig compromis.”

“Degenen die wel veel vermogen hebben, kunnen met meer downforce rijden. Zij zijn dan nog steeds sterk op de rechte stukken én veel sterker bij het aanremmen en insturen, waardoor zij hun banden kunnen sparen”, aldus de wereldkampioen van '72 en '74. “Mercedes heeft naar mijn mening een gigantisch probleem om op te lossen.”

2022 het jaar van Ferrari?

Volgens Fittipaldi zal het dit jaar tussen Ferrari en Red Bull gaan, nu de Mercedes-motor minder krachtig blijkt te zijn. En in het geval van het Italiaanse team is dat een kans die het niet mag laten liggen, meent de oud-coureur van onder meer Lotus en McLaren. “Dit is het jaar voor Ferrari om weer wereldkampioen te worden”, stelt Fittipaldi. “Dit is absoluut het jaar. Ik weet dat Red Bull er ook goed bij zit, maar Ferrari heeft nu een kans om het kampioenschap te winnen en ik denk dat het dit jaar kan gebeuren. Ze zien er zeer sterk uit. Beide coureurs doen het heel erg goed.”

Charles Leclerc gaat na twee races met 45 punten aan de leiding in het klassement. Carlos Sainz Jr. staat tweede met 33 punten. Fittipaldi: “Charles en Carlos rijden beiden op een zeer hoog niveau en zijn beiden vastberaden om het kampioenschap te winnen. Ze beseffen zelf dat ze een kans hebben om de titel te pakken. En zodra een coureur begint door te krijgen dat hij een kans heeft om het kampioenschap te winnen, gaat hij ervoor en geeft hij constant 110 procent.”

Fittipaldi hoopt dat zijn oude team McLaren ook nog wat leuks voor elkaar kan krijgen tijdens het F1-seizoen 2022, maar houdt een slag om de arm vanwege de motor. “Ze gaan de auto de komende vier of vijf races in fases verbeteren”, weet hij. “Ze hebben die verbeteringen al op de planning staan. McLaren heeft zelf zeker de potentie om te verbeteren, maar de Mercedes-motor moet, voor zover ik dat als buitenstaander goed kan beoordelen, nog behoorlijk worden verbeterd.”