Eindrapport Red Bull: Solide begin met Honda, maar men is er nog niet

Red Bull Racing in het seizoen 2019:

Positie in het constructeurskampioenschap: 3

Aantal WK-punten: 417

Beste resultaat: overwinning (Oostenrijk, Duitsland, Brazilië)

Rapportcijfer: 7,8*

Zoals je onderaan dit artikel wel kunt zien, lopen de meningen over het seizoen van Red Bull Racing op de redactie van Motorsport.com enigszins uiteen. De cijfers variëren van een zeven tot een negen. Het seizoen 2019 van het team uit Milton Keynes kan ook op verschillende manieren worden opgevat: aan de ene kant is de samenwerking met motorleverancier Honda veelbelovend begonnen, aan de andere kant was het chassis het afgelopen jaar niet op het niveau waarop het moet zijn, als het team voor het kampioenschap wil meedoen. Anders gezegd: het eerste jaar met Honda is goed verlopen, maar er is nog echt wel een stap nodig om de titelambities in 2020 waar te maken.

Het kampioenschap begon bemoedigend met een derde plaats in de Grand Prix van Australië, maar al snel werd duidelijk dat er behalve op het gebied van de motor ook bij het chassis nog wel wat te verbeteren viel. Hoewel Red Bull Racing bekend staat als team dat zeer sterke auto’s produceert, is het nu al een paar jaar zo dat de wagen aan het begin van het seizoen niet top is, waardoor de renstal gedurende het jaar een inhaalslag moet maken. Naar verluidt zou de Brits-Oostenrijkse renstal bij het ontwerp van de auto iets te veel hebben gerekend op het feit dat er op motorisch vlak wat gecompenseerd moest worden. Dit resulteerde in een wagen die zich niet eenvoudig liet afstellen, waardoor Max Verstappen aan het begin van het jaar ook regelmatig van een lastige vrijdag sprak. Voor de Grand Prix van Oostenrijk werden enkele updates op de RB15 geïntroduceerd, waaronder een nieuwe voorvleugel, waarmee het ineens allemaal een stuk soepeler liep. Zo volgde uitgerekend op de Red Bull Ring, waar dat weekend net de hoge bazen van Honda aanwezig waren, de eerste overwinning van het team met de Japanse krachtbron.

Een zege was er daarna ook in de Grand Prix van Duitsland, waarin Verstappen en Red Bull perfect werk leverden, terwijl de concurrentie de grootst mogelijke moeite had met de wisselvallige weersomstandigheden. In Hongarije, de laatste race voor de zomerstop, was er een historisch moment met de eerste pole-position van Verstappen. In de wedstrijd moest de Nederlander echter zijn meerdere erkennen in Lewis Hamilton, die dankzij een uitgekiende strategie een paar ronden voor het einde nog voor de Red Bull van de Nederlander wist te komen. De eerste races na de zomerpauze verliepen weer iets stroever en zelfs in de straten van Singapore, waar het team meestal sterk is, ging het geenszins naar wens. In Mexico stond Red Bull er echter weer en was Verstappen de snelste in de kwalificatie. Hij moest de race alleen als vierde beginnen na een straf voor het negeren van een gele vlag. Op zondag werd de Limburger door akkefietjes met de beide Mercedes-rijders nog verder naar achteren geworpen, waarmee de hoop op een derde Mexicaanse zege op rij definitief vervloog. Een overwinning was er vervolgens wel in Brazilië, waar Verstappen zijn tweede (officiële) pole pakte en in de race Hamilton in een rechtsreeks duel versloeg.

Een kanttekening bij de goede resultaten van Red Bull Racing is wel dat deze vaak werden behaald op hoger gelegen circuits, waar behalve motorvermogen ook downforce een minder grote rol speelt vanwege de ijlere licht. Op de lager gelegen banen blijkt Red Bull in de bochten nog behoorlijk wat tekort te komen op Mercedes. Honda zal de komende maanden flink aan de bak moeten om nog een stap te maken met het vermogen, maar aan Red Bull de taak om meteen aan het begin van het jaar een efficiënt chassis te hebben, waarmee het weer ouderwets hard door de bochten kan. Alleen dan kan er met Verstappen een gooi worden gedaan naar de titel.

Afgaande op al het bovenstaande zou je haast denken dat Red Bull een éénmansteam is. In feite was dat afgelopen jaar ook zo. Pierre Gasly slaagde er maar niet in om een goed gevoel te krijgen in de RB15 en kwam daardoor nauwelijks in het stuk voor. De Fransman had soms zelfs moeite om het middenveld voor te blijven en was zijn stoeltje definitief kwijt nadat hij in Hongarije achter een McLaren was gefinisht. Na de zomerstop mocht Alexander Albon het proberen bij Red Bull. De Britse Thai imponeerde door rap zijn draai te vinden in het topteam en gelijk redelijke resultaten te boeken, maar zal in 2020 een tandje bij moeten zetten om echt mee te kunnen doen in de voorhoede, waardoor hij mogelijk ook Verstappen strategisch een handje zou kunnen helpen.

*Het rapportcijfer is het gemiddelde van de beoordeling van de vier Formule 1-redacteuren van Motorsport.com Nederland.

Erwin Jaeggi: 9,0

Filip Cleeren: 8,5

Ronald Vording: 7,0

Mark Bremer: 7,5