Eindrapport Nicholas Latifi: Opnieuw gewogen en te licht bevonden

Het Formule 1-seizoen van Nicholas Latifi

Positie in het wereldkampioenschap: 20

Aantal WK-punten: 2

Aantal overwinningen: 0

Beste startplaats: 10e (Groot-Brittannië, Italië)

Beste resultaat: 9e (Japan)

Rapportcijfer: 4,5

Daar waar hij vorig jaar in Abu Dhabi nog een hoofdrol vertolkte in het moment dat de titelstrijd van 2021 op zijn kop zette, nam Nicholas Latifi ruim elf maanden later (voorlopig) afscheid van de Formule 1. In de aanloop naar de Grand Prix van Singapore kreeg de Canadese coureur al te horen dat zijn contract bij Williams niet verlengd zou worden en in de periode daarna slaagde hij er niet in om een zitje bij een andere renstal veilig te stellen. Zodoende lijkt de F1-carrière van Latifi na drie seizoenen ten einde en wie puur naar de resultaten kijkt, kan niet anders dan concluderen dat dit geen verrassing is.

In zijn eerste twee Formule 1-seizoenen werd al duidelijk dat Latifi niet alleen vanwege zijn talent, maar vooral ook vanwege zijn forse financiële steun bij Williams terecht was gekomen. De man uit Toronto was in 2020 en 2021 steevast een van de langzaamste rijders van het veld en zo nu en dan had hij ook grote moeite om zijn bolide in het rechte spoor te houden. Dat was in 2022, zijn derde F1-seizoen, niet anders. De interne strijd met teamgenoot Alexander Albon ging ruimschoots verloren, zowel in de kwalificaties als in de races. Op zaterdag was Albon met 18-2 te sterk voor Latifi, op zondag met 13-1. Bovendien was Albon tot en met de Grand Prix van Nederland de enige Williams-coureur die punten wist te scoren.

Te weinig hoogtepunten, te veel dieptepunten

In Italië wist ook iemand anders punten te scoren met de Williams, maar opnieuw was het niet Latifi. De 27-jarige rijder kreeg op Monza namelijk eenmalig gezelschap van leeftijdsgenoot Nyck de Vries, die als vervanger van Albon zijn F1-debuut maakte. De coureur uit Uitwellingerga bewees tijdens zijn tweede kennismaking met de Williams FW44 - de eerste was tijdens VT1 in Spanje - dat Latifi eigenlijk niet in de Formule 1 thuishoort. Daar waar Latifi zich niet voor Q2 wist te plaatsen, slaagde zijn debuterende teamgenoot daar wel in. En om het geheel nog wat pijnlijker te maken, eindigde de vaste rijder op zondag ver buiten de punten, terwijl De Vries met P9 meteen twee punten scoorde. Zo belandde Latifi in een kampioenschap met twintig coureurs uiteindelijk op positie 21.

Williams trok vervolgens conclusies en besloot om na afloop van het seizoen niet verder te gaan met Latifi. In de resterende zes races zou hij vervolgens nog tekenen voor zijn persoonlijke hoogtepunt van het jaar door op de opdrogende baan in Japan knap negende te worden - al haalde hij dat weekend vooral de headlines door in een vrije training de verkeerde afslag te nemen op Suzuka. Het is tekenend voor het F1-seizoen dat Latifi heeft gedraaid in 2022 en eigenlijk voor zijn hele periode in de koningsklasse: spaarzame hoogtepunten worden afgewisseld met onhandige fouten, kolderieke momenten en een gebrek aan snelheid. Zo was Latifi in drie van zijn laatste vier races de laatste coureur die rijdend over de finish kwam. Het waren voorlopig zijn laatste wapenfeiten in F1 - en misschien wel de allerlaatsten.

Cijfers van de redactie

Erwin Jaeggi 4,5 Ronald Vording 5,0 Niels Dijksterhuis 5,0 Bjorn Smit 4,0 Mark Bremer 4,0