Eindrapport Lewis Hamilton: Strijdend ten onder, maar niet onfeilbaar

Het Formule 1-seizoen van Lewis Hamilton

Positie in het wereldkampioenschap: 2

Aantal WK-punten: 387.5

Aantal overwinningen: 8

Beste startplaats: Pole-position (Emilia-Romagna, Spanje, Hongarije, Qatar en Saudi-Arabië)

Beste resultaat: 1e plaats (Bahrein, Portugal, Spanje, Groot-Brittannië, Rusland, Brazilië, Qatar en Saudi-Arabië)

Rapportcijfer: 8.8

"Beide coureurs hebben ons dit jaar een ongelooflijke show gegeven en beide coureurs verdienden het om wereldkampioen te worden. Op basis van dit seizoen kun je ook niet kiezen tussen Max en Lewis, je moet ze eigenlijk samen beoordelen", vertelde Alain Prost ondergetekende in de paddock van het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Toch gaan we een poging ondernemen om beide titelkandidaten los van elkaar te beoordelen, waarbij Le Professeur op het voornaamste punt wel gelijk heeft: Hamilton en Verstappen hebben samen een ongekend hoog niveau aangetikt.

Maar liefst veertien keer bezetten Hamilton en Verstappen dit jaar de posities één en twee. Het is een absoluut record van titelkandidaten in de Formule 1-historie. Enerzijds zegt dat iets over de steeds langer wordende seizoenen, maar het zegt nog veel meer over het kwaliteitsverschil tussen deze twee uitzonderlijke coureurs en alles wat daarachter zit. Dat beide heren vaak een 'gratis' pitstop hadden ten opzichte van hun eigen teamgenoten zegt ook genoeg. Of zoals Helmut Marko na de Grand Prix van Amerika - overigens reclame voor de sport - al aan Motorsport.com Nederland liet weten: "Ongeacht of Red Bull of Mercedes soms de snellere auto heeft, het zijn deze twee uitzonderlijke coureurs die de titelstrijd levend houden. Er zijn ook maar twee coureurs die het maximale uit beide auto's kunnen halen."

Al deze lovende woorden geven terecht aan dat beide coureurs een uitstekend rapportcijfer verdienen en dat zij het Formule 1-seizoen 2021 tot een racejaar hebben gemaakt om nooit te vergeten. Respect is op z'n plaats. Dat gezegd hebbende, is ook zichtbaar dat Hamilton niet onfeilbaar is als je beide titelkandidaten onder een vergrootglas legt. Zo slopen er foutjes in onder druk, denk bijvoorbeeld aan de race in Imola. Hamilton ging daar de fout in bij het passeren van achterblijver George Russell en zou later toegeven dat het met de titelstrijd te maken had: "Als ik iets geduldiger was geweest en één bocht had gewacht om de achterblijvers te pakken... Maar op dat moment kon ik alleen maar denken dat ik Max moest pakken. Dat was niet top, een echte fout."

Het moment met de 'magic button' in Azerbeidzjan ziet Hamilton niet als een persoonlijke fout, al blijft overeind dat hij daar een kans van jewelste onbenut heeft gelaten. Die kans kwam overigens tot stand door pech voor Verstappen en tot aan de slotrace in Abu Dhabi heeft Hamilton sowieso weinig te klagen gehad over de factor pech dan wel geluk. Vrouwe Fortuna was de Brit buitengewoon goed gezind, onder meer met de rode vlag in Imola, de milde straf in Silverstone en de gebeurtenissen in Hongarije. Het maakt het script van dit Formule 1-seizoen ook zo bijzonder: waar Hamilton het geluk steevast aan zijn zijde had en pech Verstappen punten kostte, kantelde dat volledig op het laatste en ook nog eens beslissende moment.

Het betekent ook dat de huidige klaagzangen van Mercedes maar een deel van het verhaal vertellen. In de voetbalwereld wordt vaak gezegd dat geluk en pech over een heel seizoen wel tegen elkaar weg te strepen vallen en dat is in Abu Dhabi eigenlijk ook gebeurd. Dat Hamilton gedesillusioneerd is valt best te begrijpen, zeker als je bedenkt dat hij de wereldtitel al binnen achtte, al is de realiteit dat Mercedes - niet voor het eerst dit jaar, denk aan Hongarije en Turkije - tactisch ook niet vrijuit is gegaan. Slotsom is dat Hamilton weliswaar een hele vervelende tik heeft gekregen, maar dat hij zich na die eerste treurperiode moet vermannen om volgend jaar sterker terug te komen. Of zoals Sir Jackie Stewart zeer terecht aan deze site liet weten: "Lewis Hamilton zal extreem teleurgesteld zijn, maar hij moet dat eigenlijk niet zijn. Ook hij heeft een geweldig seizoen afgewerkt, ze hebben ons samen een prachtige show gegeven."

De cijfers van de redactie

Erwin Jaeggi 9,0 Ronald Vording 8,5 Koen Sniekers 9,0 Niels Dijksterhuis 9,0 Bjorn Smit 8,5