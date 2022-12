Eindrapport Lando Norris: De kopman bevestigt zijn status

Het Formule 1-seizoen van Lando Norris

Positie in het wereldkampioenschap: 7

Aantal WK-punten: 122

Aantal overwinningen: 0

Beste startplaats: 3e (Italië)

Beste resultaat: 3e (Emilia-Romagna)

Rapportcijfer: 7,7

Waar Daniel Ricciardo in 2022 zijn glans verloor, heeft Lando Norris wel een paar zaken kunnen laten zien om te bewijzen dat hij dé man is waar McLaren haar toekomst op kan bouwen. En dat terwijl McLaren geen eenvoudige start had met de invoering van het nieuwe reglement. Bij Mercedes noemen ze hun moeilijkere auto’s regelmatig een ‘diva’, de McLaren MCL36 kan in dat geval gerust als ‘bitch’ omschreven worden.

Met de remproblemen aan het begin van het seizoen was de gewenste goede start direct om zeep. Toen de oplossing doorgevoerd was door de monteurs van McLaren, was Norris wel meteen op stoom. Ondanks dat het voor hem geen auto was waar hij instapte en direct op zijn gemak was. De MCL36 was simpelweg geen makkelijke wagen, maar toch slaagde Norris er vrijwel meteen in om te maximaliseren.

In de Grand Prix van Emilia-Romagna op het onvolprezen Imola eindigde Norris op de derde plek. Hij had er wat geschutter van Ferrari voor nodig, maar het was wel de kickstart die McLaren nodig had om de gang er weer een beetje in te krijgen. Bovendien toonde het team aan dat de matige start in Bahrein wel degelijk snel omgekeerd kon worden. En op dat moment waren de grote updates nog niet geïntroduceerd.

Een rode draad door het hele seizoen was echter dat Norris steevast beter presteerde dan zijn teamgenoot. Slechts twee keer eindigden beide McLaren-rijders in de punten en moest Norris zijn teamgenoot Ricciardo voor zich dulden. Dat mag ook wel verwacht worden van een groot talent dat aan zijn vierde seizoen bezig is, een coureur die door zijn omgeving en team gezien wordt als een toekomstig wereldkampioen. De wisselwerking van twee sterke rijders kwam echter niet tot uiting, maar daarover meer in het eindrapport van Ricciardo.

Terwijl zijn ploegmaat zoekende was, zorgde Norris er eigenhandig voor dat zijn team eigenlijk tot het eind in de strijd bleef voor de vierde plek bij de constructeurs. De Alpine was sneller, maar onbetrouwbaar. De McLaren had het iets lastiger, maar Norris was met zijn 122 punten verantwoordelijk voor 76 procent van de punten die het team haalde. Dominant.

Logisch was het ook dat Norris weinig mededogen had met de worstelende andere zijde van de pitbox. “Het is niet mijn taak om iemand anders te helpen”, reageerde hij op de vraag of hij sympathie voelde voor Ricciardo. "Ik ben geen coach en ben hier niet om dat soort dingen te doen. Ik ben hier alleen om op mijn best te presteren. Het wordt lastig als mensen gaan verwachten dat ik ook dat soort zaken ga doen. Het kan ook zo zijn dat mijn F1-loopbaan eindigt als ik een paar jaar niet goed presteert. Ik richt me op mezelf. Elke coureur moet zich aanpassen in de situatie waarin hij zit. Voor mijn gevoel heb ik dat gedaan."

In Singapore eindigde Norris op de vierde plek, een circuit waar de McLaren erg goed presteerde. Problemen met zijn gezondheid voorkwamen aardig resultaat in Brazilië, maar Norris was bij uitstek best of the rest. Met de zevende plek in het kampioenschap kan hij terugkijken op een goed seizoen en is hij ook voor de komende jaren dé kopman als nieuwkomer Oscar Piastri zijn teamgenoot wordt. Norris is kritisch op zijn team als het moet, maar een motivator en een olijke persoonlijkheid als het kan. Het is de leider die het McLaren van de toekomst nodig heeft.

Cijfers van de redactie

Erwin Jaeggi 7,7 Ronald Vording 8 Niels Dijksterhuis 7 Bjorn Smit 9 Mark Bremer 7