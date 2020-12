Eindrapport Lance Stroll: Geen natuurtalent, wel een harde werker

De 22-jarige Canadees reed in 2020 zijn vierde seizoen in de Formule 1 en nog altijd heeft hij die ene discussie aan zijn kont hangen. Is Stroll een F1-coureur omdat hij op de grid hoort te staan of is hij in de gelukkige positie dat zijn vader een team opgekocht heeft en daarom mag rijden? De voorgaande jaren bestond er nogal eens discussie over de positie van Stroll, maar in 2020 deed de jongeling wederom zijn uiterste best om af te rekenen met dat stigma.

De voorbije seizoenen slaagde Stroll er vaak niet in de middelmaat te ontstijgen, maar dit jaar was het anders. Natuurlijk werd hij geholpen door de sterke Racing Point RP20, de wagen die eveneens nogal wat discussie opleverde. Stroll maakte daarvan gebruik en scoorde heel behoorlijk in de eerste helft van het ingekorte seizoen. Op een uitvalbeurt in de eerste race volgde een sterke reeks van maar liefst zeven achtereenvolgende puntenfinishes. De laatste in die reeks was bovendien het tweede F1-podium van Stroll, die hij in de chaotische Grand Prix van Italië behaalde.

Tijdens die Italiaanse GP kwam overigens al zo’n discussiepunt naar boven. Na de veelbesproken Safety Car-situatie lag Stroll aan de leiding, maar leek een vorm van kortsluiting ervoor te zorgen dat hij de druk niet kon handelen op dat moment. Stroll kwam uiteindelijk als derde aan de finish, een uitstekende prestatie, maar eigenlijk had er veel meer ingezeten. Wat volgde was een zeer matige reeks met twee uitvalbeurten, afwezigheid door ziekte in Duitsland en een listig weekend in Portugal waar Stroll zichzelf geen dienst bewees (vraag Max Verstappen maar).

Stroll had kansen te over, maar hij slaagde er iets te vaak niet in om dat om te zetten in een goed resultaat. De Grand Prix van Turkije was nog zo’n kans. Nadat hij pole-position greep in een spectaculaire kwalificatie ging hij lang aan de leiding, maar een pitstop tegen zijn zin zette uiteindelijk het verval in. De Canadees wist zijn gevoel op dat moment niet goed genoeg te verwoorden om het team ervan te overtuigen dat hij zelf een beslissing had kunnen nemen. Een negende plaats op Istanbul Park was het resultaat.

De derde plaats in de GP van Sakhir, een week nadat hij ondersteboven eindigde in de Bahrein GP, was een mooi toetje voor Stroll. In Abu Dhabi kon hij zijn team niet meer helpen in de jacht op de derde plaats bij de constructeurs. De Canadees heeft dit seizoen bewezen zeker thuis te horen in de Formule 1, al zouden we die vraag helemaal niet meer moeten stellen na iemands vierde seizoen. Stroll is qua puur talent niet te vergelijken met een leeftijdsgenoten Max Verstappen, Charles Leclerc of Lando Norris. Het is wel een harde werker die met de opgedane ervaring tot een goede Formule 1-coureur uit kan groeien.

Cijfers van de redactie:

Erwin Jaeggi 7,5 Ronald Vording 6,5 Filip Cleeren 6,0 Mike Mulder 6,0 Bjorn Smit 6,5

