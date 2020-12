Eindrapport Daniil Kvyat: Tweede afscheid voor wisselvallige Rus

Kvyat heeft een bijzondere F1-carrière achter de rug. Als product van het opleidingsprogramma van Red Bull promoveerde hij in 2014 als GP3-kampioen naar de Formule 1, waar hij een plekje kreeg bij Toro Rosso. Een jaar later volgde promotie naar Red Bull, waar hij in de voetsporen van Sebastian Vettel trad. Een succes werd dat niet, want na vier races in 2016 werd de Rus geruild met Max Verstappen en teruggezet naar Toro Rosso. Op dat moment had Kvyat al een reputatie opgebouwd als ietwat wilde en lompe coureur, die op een goede dag wel een mooie klassering kon behalen.

Nog voor het einde van het seizoen 2017 leek de tijd van Kvyat in de Formule 1 voorbij, maar na een jaar langs de zijlijn als simulatorcoureur van Ferrari keerde hij begin 2019 terug bij Toro Rosso, dat begin dit jaar overging in AlphaTauri. Daarbij ging hij op dezelfde voet verder als in zijn eerste periode als F1-coureur. Mooie resultaten, zoals de podiumplaats tijdens de natte GP van Duitsland van 2019 en de ijzersterke inhaalrace naar P4 op Imola eerder dit jaar, wisselde hij af met dezelfde fouten die hem de bijnaam ‘Torpedo’ opleverden.

Tel daarbij op dat hij in de tweede helft van 2019 en in 2020 volledig werd overvleugeld door Pierre Gasly en dan is het niet onlogisch dat AlphaTauri komend seizoen een andere koers gaat varen. De grillen van Kvyat passen niet meer bij de ambities van de renstal, die in 2021 wederom een stap vooruit wil zetten. Hij wordt vervangen door Yuki Tsunoda, die zijn debuutseizoen in de Formule 2 afsloot met een knappe derde plaats en daarvoor werd beloond met een F1-contract. Voor Kvyat lijkt zijn F1-carrière voor de tweede keer ten einde te komen. Hij slaagde er niet in om een contract bij een van de andere teams af te dwingen en staat voorlopig met lege handen. Over zijn plannen voor 2021 is bovendien nog niets bekend, hoewel hij naar eigen zeggen kan rekenen op interesse uit andere raceklassen. De kans is dus aanwezig dat we Kvyat in 2021 terugzien op de internationale circuits, maar dat gebeurt dan buiten de F1.

Cijfers van de redactie:

Erwin Jaeggi 6,5 Ronald Vording 5,5 Filip Cleeren 6,0 Mike Mulder 5,5 Bjorn Smit 6,0

