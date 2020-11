Kvyat wekt interesse: "Meerdere opties voor racezitje in 2021"

Als Tsunoda de benodigde superlicentie in de wacht sleept, lijkt hij een aardige kans te maken op het zitje naast Pierre Gasly. De Japanner geniet de steun van Honda en maakt een goede indruk op Helmut Marko. Een degradatie van Alexander Albon behoort in theorie ook nog tot de mogelijkheden, al zal Kvyat in beide gevallen het kind van de rekening worden.

Telefoontjes voor Kvyat

Alhoewel hij en zijn manager Nicholas Todt het nog niet met zoveel woorden zeggen, houden beide heren alvast rekening met een vertrek uit de koningsklasse. "Maar ik krijg best veel telefoontjes hoor. Er is veel interesse, eigenlijk vanuit allerlei verschillende richtingen. Ik weet in ieder geval dat ik voor volgend jaar echt iets te kiezen heb", geeft Kvyat tegenover onder meer Motorsport.com aan. De Rus heeft dus meerdere opties om zijn racecarrière te vervolgen.

"Mijn deal met AlphaTauri, of toen nog Toro Rosso, was dat ik de seizoenen 2019 en 2020 zou rijden. Dat is alles. Daarna moeten we kijken. Na Abu Dhabi hak ik sowieso, los van allerlei besluiten van anderen, de knoop door over wat ik met mijn carrière en ook met mijn leven wil. We gaan wel zien waar dat toe leidt, dat weet ik zelf ook nog niet", zo vervolgt de drievoudig podiumfinisher in F1. "Maar er is in ieder geval interesse. Ik word veel gebeld en dat is positief. Het is altijd goed om interessante opties te krijgen voorgeschoteld, dat kan geen kwaad."

Alle opties vakkundig open houden

Gevraagd of een reserverol bij Red Bull tot de mogelijkheden behoort, laat Kvyat weten: "Ik weet het niet, ik heb daar nog niet over nagedacht. We zien aan het eind van dit jaar wel wat er mogelijk is, maar ik zeg nergens bij voorbaat nee tegen." Dat laatste geldt ook voor een jaartje langs de zijlijn, zoals Sergio Perez bij het missen van een Red Bull-zitje ook doet. "Ik heb al gezegd dat ik opties heb en één van die opties is om lekker een jaar vakantie te nemen. Ook om te genieten van andere dingen, dingen die ik tijdens mijn F1-loopbaan niet heb kunnen doen. Tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat ik nog overal [in andere klassen] competitief kan zijn."

VIDEO: De rijdersmarkt voor het F1-seizoen 2021 nader besproken