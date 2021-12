Eindrapport AlphaTauri: Stap vooruit, maar doelstelling niet gehaald

Het Formule 1-seizoen van AlphaTauri

Rapportcijfer: 7,4

Ruim voor de start van het Formule 1-seizoen 2021 stelde AlphaTauri-teambaas Franz Tost al een ambitieuze doelstelling en na de openingsrace in Bahrein herhaalde hij dat: “Voor het team moet de vijfde plaats bij de constructeurs het doel zijn.” Nooit eerder eindigde het kleine Italiaanse team hoger dan de zesde positie en in 2020 eindigde de renstal met Pierre Gasly en Daniil Kvyat nog op de zevende plek.

Kvyat moest vervolgens het veld ruimen en met ingang van 2021 plaatsmaken voor debutant Yuki Tsunoda. Met de Japanner aan de zijde van Gasly moest er dus de flinke progressie geboekt worden om twee plaatsen te winnen ten opzichte van een jaar eerder. Die progressie werd inderdaad geboekt, want de AlphaTauri AT02 bleek ten opzichte van zijn voorganger nog wat competitiever. In vergelijking met enkele andere teams leek men in Faenza minder last te hebben van de relatief kleine, maar ingrijpende veranderingen aan de vloer. Net als zusterteam Red Bull Racing maakte AlphaTauri al gebruik van een wagenconcept met een hoge rake, een concept dat in de praktijk minder last bleek te hebben van de reglementswijzigingen.

De AT01 was echter een racewinnaar, want Gasly won in 2020 verrassend de knotsgekke Grand Prix van Italië. Het was de tweede zege van AlphaTauri na de Italiaanse GP van 2008, toen de renstal nog Scuderia Toro Rosso heette. Een herhaling van dat succes kwam er in 2021 niet, maar wel werd er voor het derde jaar op rij een podiumplaats gescoord. Gasly mocht in Azerbeidzjan als nummer drie mee naar het ereschavot. Daarmee scoorde hij 15 van de 142 punten die het team gedurende het seizoen pakte. Dat is het hoogste aantal punten van het team ooit en leidde tot een evenaring van de beste klassering in het kampioenschap voor constructeurs: de zesde plaats. Van onze redactie krijgt het team daarom een 7,4 voor het afgelopen seizoen.

Groot onderling verschil tussen Gasly en Tsunoda

Toch leek er meer mogelijk dan die zesde plaats in het kampioenschap. Slechts drie races voor het einde stond AlphaTauri in punten nog gelijk met Alpine, dat uiteindelijk met slechts 13 punten voorsprong vijfde zou worden in de titelstrijd. Aan de verrichtingen van Gasly lag dat in ieder geval niet. De Fransman werkte zijn vierde volledige F1-seizoen af en leek opnieuw in een betere vorm te steken dan vorig jaar, toen hij zijn beste jaar tot dan toe kende. Een groot succes in de vorm van een zege bleef uit, maar wel maakte hij met consistent goede prestaties opnieuw een sterke indruk. Zo kwalificeerde Gasly zich slechts vier keer buiten de top-tien en ook kwam hij op de zondagen slechts vier keer buiten de top-tien aan de finish. Vijf keer eindigde hij in de top-vijf en samen met tien andere puntenfinishes kwam zijn puntentotaal op 110 stuks. Daarmee scoorde hij meer punten dan AlphaTauri als team scoorde in 2020.

De overige 32 punten werden gescoord door debutant Tsunoda. De Japanner begon veelbelovend aan zijn eerste F1-seizoen door punten te pakken bij zijn debuutrace in Bahrein. De lovende woorden van F1-sportief directeur Ross Brawn kwamen vervolgens te vroeg, want daarna presteerde Tsunoda wisselvallig. Met name de kwalificaties verliepen moeizaam en dat zorgde er vervolgens weer voor dat de klus tijdens de race weer een stuk lastiger werd. Ook maakte hij regelmatig onhandige foutjes. Dat hoort enigszins bij de leercurve van een debutant en later in het seizoen nam de foutenlast ook af. Bovendien werden de prestaties beter. Qua punten was het verschil tussen Tsunoda en Gasly echter groot en dat heeft AlphaTauri de das omgedaan in de strijd om de vijfde plek bij de constructeurs.

Hoewel de doelstelling van Tost dus niet werd bereikt in 2021 en de strijd om P5 in het kampioenschap werd verloren, kan AlphaTauri terugkijken op een sterk 2021. De focus van het team gaat nu uit naar 2022, wat een uitgelezen kans is om wederom een stap voorwaarts te zetten. De ingrijpende veranderingen van het technische reglement en de overstap naar auto’s met grondeffect laten iedereen weer vanaf nul beginnen. Een mooi moment voor Tost en de zijnen om de volgende stap te maken, maar AlphaTauri is niet het enige team dat die ambities heeft.

Cijfers van de redactie

Erwin Jaeggi 7,7 Ronald Vording 7,0 Koen Sniekers 8,0 Niels Dijksterhuis 7,0 Bjorn Smit 7,5