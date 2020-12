Eindrapport Alfa Romeo: Team moet zich bezinnen op toekomst

Het verval is uiteraard terug te voeren op het gebrek aan vermogen in de ondermaats presterende krachtbonnen die het team vanuit de Ferrari-fabriek in Maranello kreeg aangeleverd. Ook bij et andere klantenteam Haas en de rode Scuderia zelf was al vooraf rekening gehouden met een ernstige terugval dit seizoen en die bleef dan ook niet uit. Het was voor de twee klantenteams dit seizoen dan ook een zaak van overleven en vooral naar elkaar - en Williams - kijken.

Alfa Romeo had van de drie backmarkers de beste seizoensstart. Weliswaar viel Raikkonen in de openingsrace uit doordat zijn rechtervoorwiel een heel eigen leven ging leiden en hij noodgedwongen zijn C39 naast de baan moest parkeren, maar Giovinazzi eindigde op een keurige negende plaats, goed voor twee o zo belangrijke punten. Een dubbele uitvalbeurt van de Haas-coureurs, en motorproblemen en een elfde plaats voor de Williams-piloten, bezorgden Alfa Romeo direct de overhand op de concurrentie. De voorsprong werd in het verdere verloop van het seizoen niet meer afgestaan en dus werd het team achtste.

500ste Grand Prix

Toch mag het voormalige Sauber hier geen genoegen mee nemen: het team werd dit jaar toegelaten tot het exclusieve clubje renstallen dat meer dan 500 Grands Prix achter z’n naam heeft staan, en alleen al die status verdient meer dan dienst te doen als eindstation voor coureurs die graag hun hobby willen blijven uitoefenen (Raikkonen) of het als junior niet redden bij hun eigen werkgever (Giovinazzi), hoe comfortabel het ook is dat de bonnetjes voor de krachtbronnen en een groot deel van de salarissen in Maranello worden betaald.

Het zou een merk als Alfa Romeo sieren als het de rug recht en wat meer dan een achtste plaats van zichzelf eist. De roemruchte Italiaanse autoproducent leverde in de jaren vijftig met Guiseppe Farina en Juan Manuel Fangio de eerste wereldkampioenen Formule 1. De huidige stal heeft natuurlijk niets meer met dat team te maken. De samenwerking met Sauber kwam er vooral omdat men bij Fiat Chrysler (en Ferrari) graag een tweede F1-team wilden lanceren en de verkoop van Alfa's wilden stimuleren, maar het trotse en eigenzinnige Alfa Romeo mag zich best afvragen of de huidige rol in het achterveld datgene is, wat het wil.

Niet alleen op het hoofdkantoor van Alfa Romeo in Turijn moet men zich overigens achter de oren krabben, ook in Hinwil bij Sauber zou weer iets mogen terugkeren van de torenhoge ambities en panache die de Zwitsers ooit bezaten. Aan het handje van Ferrari lopen betekent op korte termijn natuurlijk de financiële redding van het team, maar op deze manier door blijven rommelen kan onmogelijk het doel zijn geweest bij het samengaan met Alfa Romeo. Misschien mogen we hoop putten uit het feit dat teambaas Frédéric Vasseur zich onlangs liet ontvallen dat de samenwerking met Ferrari (en Alfa Romeo?) niet heilig is.

Cijfers van de redactie: