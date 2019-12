Eindrapport Alexander Albon: Rookie of the Year na prima invalbeurt

Alexander Albon in het Formule 1-seizoen 2019:

Positie in het wereldkampioenschap: 8

Aantal WK-punten: 92

Beste startplaats: 5 (Mexico, Brazilië, Abu Dhabi)

Beste resultaat: 4e plaats (Japan)

Rapportcijfer: 7,6*

Hij zou in 2019 eigenlijk in de Formule E racen. Alexander Albon zag vorig jaar in de Formule 2 geen kansen om naar de Formule 1 door te stromen en tekende een contract bij Nissan om in de elektrische raceklasse aan de start te komen. Maar toen was daar ineens het telefoontje van Dr. Helmut Marko: de voormalig Red Bull-junior kon instappen bij Toro Rosso. Zodoende nam de Britse Thai medio februari voor het eerst plaats achter het stuur van een Formule 1-auto, tijdens een filmdag van het team op Silverstone. Een week later maakte hij op het circuit van Barcelona zijn debuut in een officiële test. Hij spinde tijdens zijn allereerste ronde de grindbak in, maar liet zich niet uit het veld slaan door dit moment en rondde de eerste testweek zelfs af met de tweede tijd.

Albon liet ook tijdens de eerste helft van het seizoen zien prima overweg te kunnen met de STR14. Hij eindigde geregeld in de punten en deed eigenlijk weinig onder voor zijn meer ervaren teamgenoot Daniil Kvyat. Zijn prima prestaties en aanpassingsvermogen betekenden dat hij na de zomerstop zijn geluk mocht beproeven bij het grote Red Bull Racing, waar de tegenvallende Pierre Gasly uit de auto werd geplukt. Ook bij het team uit Milton Keynes vond Albon al snel zijn draai en was er weinig tijd nodig om tot goede resultaten te komen. Op Brazilië na finishte hij alle races keurig in de top-zes. In Sao Paulo was Albon in de slotfase onderweg naar zijn eerste podiumplaats in de Formule 1, maar werd hij slechts veertiende nadat hij door wereldkampioen Lewis Hamilton in de rondte was getikt.

Albon bleef vrij rustig onder de misgelopen podiumplek. Alsof hij zich realiseerde dat zijn tijd nog wel komt. Nieuwe podiumkansen dienen zich vast en zeker nog wel aan in 2020, wanneer hij opnieuw naast Max Verstappen bij Red Bull rijdt. Maar dat moet hij de stijgende lijn die hij gedurende het seizoen 2019 toonde wel zien door te trekken. Hopelijk slaagt hij daarin. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn Nederlandse teamgenoot, die zijn hulp prima kan gebruiken in zijn poging om de jongste wereldkampioen in de Formule 1 ooit te worden. Wanneer Albon consistent in de voorhoede meedraait, kan hij uitstekend als stoorzender fungeren door de tegenstanders van Verstappen op cruciale momenten op te houden. De tot Rookie of the Year uitgeroepen coureur, die overigens ook aardig blijkt te kunnen rappen, zou zo de ideale secondant van de Limburger kunnen zijn.

*Het rapportcijfer is het gemiddelde van de beoordeling van de vier Formule 1-redacteuren van Motorsport.com Nederland.

Erwin Jaeggi: 8.0

Filip Cleeren: 7,5

Ronald Vording: 7,5

Mark Bremer: 7,2