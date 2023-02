Special: Het eerste hoofdstuk van Ford en de naam Verstappen

Het heeft even geduurd, maar in 2026 is Ford weer terug in F1. Vanaf dan werkt het samen met Red Bull Racing. Nee, het merk levert niet de motor, maar gaat helpen met de ontwikkeling van de krachtbron van Red Bull Powertrains. Ford is echter niet onbekend met F1. Het harde werken in de koningsklasse werd al in 1963 afgetrapt. In 1966 werd de McLaren M2B van eigenaar Bruce McLaren aangedreven door een V8-motor van Ford. Het Amerikaanse merk werkte in haar F1-verleden met onder andere Stewart Grand Prix en motorfabrikant Cosworth samen. Cosworth ontwikkelde de VJ Zetec-R 3.0 V10-motor en zette het als een Ford op papier. Stewart legde die specifieke motor in 1997 en 1998 in de auto, intensiveerde vanaf 1998 ook nog eens de samenwerking en voilà: Stewart-Ford was geboren. We richten ons nu specifiek op 1998 omdat eigenaar Jackie Stewart een exclusieve deal van vijf jaar had met Ford en in feite een fabrieksteam was. Niemand minder dan Jos Verstappen kwam voor dat team in actie.

Verstappen reed in 1997 voor Tyrrell, dat ook al aangedreven werd door een Ford-motor, maar door gebrek aan geld koos die renstal in 1998 voor de financiële middelen van Ricardo Rosset. Verstappen stond na 1997 dus met lege handen, maar ging niet bij de pakken neerzitten. "Ik sluit niet uit dat we geen Grand Prix meer rijden, we blijven azen op de Formule 1, we blijven in ieder geval in contact met de teams en we blijven op de circuits rondlopen", liet hij toentertijd weten aan RTL4. "Je weet nooit wat er gebeurt in de Formule 1 en ook na 1998 is er weer een seizoen."

Verstappen senior had dus geen stoeltje meer in F1, maar hield vertrouwen. Contact met voormalig werkgever Benetton leidde nog tot wat testwerk, maar voor de rest gebeurde er niet veel. Rond het Grand Prix-weekend van San Marino in Imola doken er geruchten op dat het Verstappen-kamp contact had gelegd met Stewart, maar deze geruchten werden ontkend. Door de tegenvallende prestaties van Jan Magnussen, werd Verstappen in juni toch opgeroepen om te testen voor Stewart-Ford. De Nederlander reisde af naar Magny-Cours en voelde daar de SF02 aan de tand. Hij maakte indruk en mocht ten koste van Magnussen de rest van het jaar afmaken. Verstappen was weer F1-coureur. "De hele testsessie kenmerkte zich al door een ontzettend goede en positieve samenwerking. Ik voel me nu al erg thuis bij het team. Veel van de monteurs ken ik al uit mijn tijd bij Arrows en Benetton en het rijden met Ford-motoren", zei Verstappen op zijn eigen website.

Jos Verstappen met de Stewart-Ford SF02 in de pitbox.

Magnussen werd dus uit het stoeltje gehaald en vanaf de Franse Grand Prix stapte Verstappen in de door Ford aangedreven auto. Bij de start liet hij de Ford-motor afslaan, maar dankzij een rode vlag mocht hij het nog een keer proberen en kwam uiteindelijk op de twaalfde plek over de finish. Op Silverstone incasseerde de vader van Max Verstappen zijn eerste uitvalbeurt nadat de Ford-motor besloot ermee op te houden. Ford nam overigens daags na de Britse Grand Prix de motorendivisie van Cosworth Racing over, die in handen was van Audi AG naar aanleiding van een overname van Rolls Royce. Uiteindelijk bleek dit een belangrijke stap gezien de latere switch naar Jaguar.

Ondanks alle ontwikkelingen buiten de baan, werden de prestaties van Stewart-Ford op de baan er niet beter op, want ook in Oostenrijk gaf de krachtbron voor het einde van de race al de geest en opnieuw stond Verstappen voortijdig aan de kant. Ondanks de verwachting dat Stewart-Ford in Duitsland goed voor de dag zou komen, viel Verstappen voor derde keer achter elkaar uit. Ditmaal met een probleem in de versnellingsbak. Dit zorgde er ook voor dat de geplande testsessie op Silverstone moest worden uitgesteld en Verstappen zonder de SF02 naar de Marlboro Masters op Zandvoort ging. Wel werkte Stewart al aan de auto voor 1999 en liet Verstappen in de fabriek een stoeltje aanmeten. "Overigens kan hieruit niet de conclusie getrokken worden dat Jos reeds een contract getekend zou hebben bij Stewart-Ford voor komend seizoen, echter het toont wel aan dat het team veel energie stopt in onderzoek en ontwikkeling", meldde Verstappen.com.

Zijn vierde race voor Stewart vond plaats in Hongarije, die hij met drie ronden achterstand op P13 afsloot. Verstappen was kapot na afloop. "Mijn armen voelden echt pijnlijk aan en omdat het circuit zo hobbelig is werd mijn hoofd behoorlijk heen en weer geslagen. Het voelde of ik elke ronde door Mike Tyson geslagen werd. Maar het positieve: Het is voor het team belangrijk om te finishen." Ondanks de finish van Jos, viel teamgenoot Barrichello op de Hungaroring wel weer uit. Stewart zette alles op alles en bleef doorgaan met testen in Groot-Brittannië, al was de test na Hongarije gericht op afstellingen.

Jos Verstappen rijdt door de chaos heen op Spa in 1998.

Het F1-seizoen werd vervolgd op Spa-Francorchamps. Al in de trainingen kampte Verstappen met motorpech. Geen goed teken in de aanloop naar de race, die uiteindelijk knotsgek zou worden. Want de 1998-editie van de Grand Prix van België staat bij menig F1-fan door de enorme startcrash in het geheugen gegrift. Verstappen was daar ook bij betrokken. "Ik kon de problemen goed ontwijken tot het moment dat ik van achter werd aangetikt", zei Jos na afloop. "Ook toen hield ik de wagen onder controle, maar kreeg helaas wel te maken met een klapband tijdens die touche. Het gevolg van die klapband en de lange ronde welke moest worden afgelegd was dat het bodywork beschadigd raakte, waardoor ik in de reserve auto moest stappen welke voor mij stond afgesteld". Helaas begaf opnieuw de motor het. "Als je dan het verdere verloop van de race bekijkt, dan moet je concluderen dat 1 à 2 punten zeker mogelijk waren geweest."

In de aanloop naar de Grand Prix van Monza testte Stewart-Ford opnieuw, ditmaal op het Italiaanse circuit. Daar werd onder andere de Series 6-krachtbron getest. Deze had tien pk meer en liep vier kilometer per uur harder. Op dat moment begon het seizoen op z'n einde te lopen en dus kwamen de vragen wat Jos na 1998 zou gaan doen. Stewart was in ieder geval van plan rap de rijdersbezetting bekend te maken. "Ik verwacht deze maand (september) dat er meer duidelijkheid zal komen aangaande de raceactiviteiten van Jos voor komend seizoen", aldus oud-manager Huub Rothengatter.

Niet veel later die maand bevestigde Stewart-Ford in 1999 met Johnny Herbert verder te gaan. Het was een domper voor Verstappen, aangezien Barrichello op pole-position stond om aan te blijven. "Dit is natuurlijk jammer en een gemiste kans. Het is voor Stewart en Jos belangrijk om continuïteit te creëren en de auto voor volgend jaar goed te ontwikkelen", aldus Rothengatter. Verstappen zelf baalde uiteraard flink, maar zou niet opgeven. "Hoewel de kans klein is dat ik bij Stewart blijf zal ik, zoals altijd, mijn uiterste best doen om in de laatste drie wedstrijden van dit seizoen te laten zien wat ik waard ben", zei de coureur. "In de Formule 1 gaat het uiteindelijk om het rijden van de snelste ronden en ik weet dat ik dat kan. De mogelijkheden bij andere teams houd ik nu scherp in de gaten. Ik weet dat ik bij alle teams een goede reputatie heb."

Jos Verstappen met de Stewart-Ford SF02 in actie op Monza.

Ondanks de domper ging Verstappen er in Italië opnieuw voor, maar opnieuw kreeg hij een tegenvaller te verwerken. De versnellingsbak gaf de geest, waardoor de Nederlander de auto voortijdig in de pits moest parkeren. "Het is verschrikkelijk jammer dat ik de race niet heb uit kunnen rijden, omdat ik waarschijnlijk op een 9e plek had kunnen eindigen", zei hij na afloop. "Maar ja het team besloot me binnen te halen toen de versnellingsbak te heet werd. Ze wilden er verzekerd van zijn dat ze de komende Grand Prix's nog wat versnellingsbakken overhouden." In het Luxemburgse Grand Prix-weekend, dat op de Nürburgring werd verreden, werd bekend dat Barrichello voor 1999 zou blijven bij Stewart-Ford, nadat eerder werd gesproken over een mogelijke overstap naar BAR of Williams. Door de beslissing van het team wist Verstappen vanaf toen zeker dat hij in 1999 niet zou aanblijven. De kansen op een stoeltje voor dat seizoen slinkten verder. "We zagen het wel aankomen dat Rubens ook volgend jaar voor Stewart zal rijden. Daarom is het geen echte verrassing voor me. In ieder geval blijven we ons voor komend seizoen absoluut concentreren op F1 zolang daar nog mogelijkheden liggen" zei Verstappen. Hij finishte de wedstrijd van dat weekend op de dertiende positie.

De laatste race van het seizoen werd verreden op het Japanse circuit van Suzuka, maar voordat Jos zou afreizen naar het land van de rijzende zon, moest er nog getest worden. Na die werkzaamheden pakte hij het vliegtuig naar Japan. Stewart-Ford eindigde het F1-seizoen 1998 teleurstellend met twee uitvalbeurten. Verstappen moest opnieuw opgeven met een versnellingsbakprobleem. "Tijdens de race had ik problemen met een sensor in de versnellingsbak waardoor ik regelmatig in de limiter kwam. Verder had ik af en toe problemen met het terugschakelen", aldus Verstappen. "Ik moest uiteindelijk opgeven doordat een cilinder in het hydraulische systeem het had begeven. De aluminium cilinder was tijdens het rijden uit zijn ophanging losgetrild en had een aantal leidingen beschadigd."

Het eerste hoofdstuk van de naam Verstappen met Ford werd er een om snel te vergeten. De Nederlander te vaak uit door technisch malheur en kon weinig potten breken. Toch is het bijzonder dat de naam Verstappen een kleine 30 jaar later opnieuw wordt herenigd met Ford. Hopelijk wordt het tweede hoofdstuk een stuk succesvoller.