Andrea Kimi Antonelli: Het eerste grote interview

Sinds de aankondiging van het vertrek van Lewis Hamilton bij Mercedes is één naam veelvuldig gevallen als zijn mogelijke opvolger: Andrea Kimi Antonelli. De nog altijd pas 17-jarige coureur heeft dit jaar zijn debuut in de Formule 2 gemaakt en aanvankelijk is dat ietwat moeizaam verlopen. Inmiddels heeft de Italiaan de weg omhoog gevonden, met als beloning knappe overwinningen in Silverstone en Boedapest. Voordat hij de stap naar het voorportaal van de Formule 1 zette, boekte Antonelli al grote successen in de kartsport, diverse Formule 4-kampioenschappen en de Formula Regional European Championship by Alpine. Zo behaalde hij in 2022 en 2023 maar liefst vier titels en 32 overwinningen.

Mooie cijfers, maar die vertellen niet het volledige verhaal van de coureur die vijf jaar geleden al werd opgepikt door Mercedes. Toto Wolff heeft de opmars van Antonelli zodoende van dichtbij meegemaakt en is steeds meer overtuigd geraakt dat de jongeling de beste kandidaat is voor een F1-zitje bij Mercedes. In dit exclusieve interview, de eerste die hij in 2024 heeft gegeven, praat Antonelli over zijn Formule 2-seizoen, het uitgebreide testprogramma dat hij bij Mercedes afwerkt en zijn mogelijke toekomst in de Formule 1. Ook herhaalt hij dat hij zich nog steeds geen F1-coureur voelt.

Doordat hij pas op 24 augustus 18 jaar oud wordt, hebben we te maken met een minderjarige. Toch wekt Antonelli tijdens het gesprek de indruk dat we te maken hebben met een professionele coureur die al vele jaren ervaring heeft. Degenen die al jaren met hem werken weten dat maar al te goed. Juist deze mensen, die direct met Antonelli te maken hebben gehad, hebben minder twijfels: Kimi is klaar voor de Formule 1.

Wanneer vertelde Mercedes je dat er een testprogramma met de F1-auto uit 2022 voor je was gepland?

Andrea Kimi Antonelli: "Ik was in het hoofdkwartier van Mercedes in Brackley, maar op dat moment besefte ik dat nog niet zo goed. Vervolgens vertelden ze de data tijdens de wintertest in Bahrein en op dat moment zei ik tegen mezelf: 'Oké, je gaat echt in een F1-auto rijden!' Het was een heel bijzonder moment, want de dag en het circuit stonden zwart op wit. Ik kan nu zeggen dat deze tests me enorm helpen en ook heb ik de kans om te groeien en aan F1 te wennen. Ook neem ik enkele aspecten mee naar de Formule 2."

Vertel ons over het eerste moment dat je in de auto stapte. Hoe ging het?

"Enorme opwinding! Ik wil eerst zeggen dat het indrukwekkend is om zoveel mensen rond de auto te zien, daar ben je als jonge coureur niet aan gewend. Die opwinding nam ik mee tijdens mijn eerste ronde. We waren in Spielberg en de omstandigheden waren niet opperbest, het regende en in de middag sneeuwde het zelfs. Maar hoewel de condities niet geweldig waren, was de eerste ronde opwindend. Op de tweede dag werd de baan beter en in droge omstandigheden kwamen ook de snelheid, het vermogen, het remvermogen en de aerodynamische belasting tevoorschijn."

Was het gevoel anders dan je je had voorgesteld?

"Ongelofelijk. Ik kan nu zeggen dat je niet echt kunt waarderen hoe bijzonder een F1-auto is tot je in zo'n auto hebt gereden. Alleen op de baan begrijp je waarom tweeduizend man werkt aan de productie van één auto. Het was een geweldige ervaring."

Vertel ons over de debriefs met de engineers. Die zijn voor veel coureurs net zo indrukwekkend als de ervaring op de baan.

"Dat kan ik bevestigen! Zodra je uit de auto komt, zie je al die engineers om je heen. Maar laat ik een stapje terug doen. Toen ik 's ochtends op het circuit arriveerde, opende ik de deur van de garage en ik was geschokt door de hoeveelheid mensen, zowel engineers als monteurs, die nodig zijn om één auto te laten rijden. Daardoor besefte ik hoeveel werk er plaatsvindt buiten hetgeen we van buitenaf zien. Alleen van binnenuit kun je echt al het werk op waarde schatten. Terugkomend op de vraag: het viel me op hoeveel engineers bezig zijn met de auto, professionals wiens vragen je moet kunnen beantwoorden en aan wie je veel informatie moet doorspelen. Ik wil toevoegen dat het in mijn geval even duurde voordat ik eraan was gewend, maar nu lijkt alles al normaal."

Hoe verliep je eerste kwalificatiesimulatie?

"Het was een ongelofelijk gevoel. In mijn geval was het niet de zachte compound die indruk op me maakte, want in de Formule 2 raak je al gewend aan de verandering qua grip, maar juist de auto zelf. Het verschil dat je voelt tussen een volgetankte bolide en een lichte auto is enorm."

Is het rijgedrag van de auto, waaronder in racesimulaties, iets waarmee je nog niet uitgetest bent?

"Tot dusver hebben we vooral redelijk standaard werk verricht. Tijdens de lange run werd mij gevraagd om het gebruik van de batterij ietwat aan te passen, maar alles was redelijk natuurlijk. Zelfs met de hybride voel je zoveel verschil tussen de modi voor de kwalificatie en de race. In de lange runs gebruik je niet alle energie in de batterij, maar in een snelle ronde wel. Op de rechte stukken voel je met volle tanks wel dat het vermogen op een gegeven moment stabiliseert omdat het herladen begint, terwijl je in de kwalificatie blijft pushen, hogere snelheden bereikt en er rekening mee moet houden dat je de bollen sneller benadert dan normaal."

Wat vond je ervan toen je je naam zag verschijnen in de F1-rijdersmarkt?

"Ik ben heel blij dat mijn naam genoemd wordt, maar ik vraag nergens om. Op dit moment is mijn doel om goed te presteren in F2, daarna zien we het wel."

Je bent al vijf jaar verbonden aan Mercedes, waarmee je een lange en intense weg hebt afgelegd. Hoe heb je het ervaren en hoe beleef je het?

"Het positieve aspect van zo'n lange samenwerking is dat het team me heeft leren kennen en ieder jaar een mening heeft kunnen vormen. Toen we erover gesproken hebben, hebben ze me altijd verteld dat ze weten wat ik kan, dat ze mij vertrouwen. Dat maakt me tegelijkertijd dankbaar en gemotiveerd. Ik heb enorm genoten van de weg die we de afgelopen vijf jaar hebben afgelegd, ze hebben me enorm geholpen en doen dat nog steeds. De steun is in de loop der tijd groter geworden, zo is sinds vorig jaar bijvoorbeeld de fysieke training groter geworden. Een van de dingen die ik echter het meeste waardeer, is het gevoel van steun van het team op moeilijke momenten. Dat maakt echt een verschil. Ik ben heel blij dat ik onderdeel ben van de Mercedes-familie."

We zien je steeds vaker aan de zijde van Toto Wolff tijdens Grands Prix. Hoe is je relatie met de baas?

"Heel fijn - en niet alleen in professionele zin. Op moeilijke momenten vraag ik hem advies, dat ontken ik niet, en hij zoekt altijd een manier om mij vertrouwen te geven. Ik zal je een voorbeeld geven: na de teleurstellende F2-kwalificatie in Silverstone belde ik hem, omdat het een vrij lastige tijd was. We hebben veel gepraat en dat gesprek gaf mij mijn vertrouwen terug. De volgende dag won ik en het was heel fijn om hem onder het podium te zien staan. Ik ben heel blij met onze relatie."

Tegenwoordig worden jonge coureurs, die net in de Formule 1 komen, al na een paar races beoordeeld. Als het debuut succesvol is, blijft het positieve beeld een tijd je hangen. Zo niet, dan kost het veel tijd om mensen op andere gedachten te brengen. Maakt dat je een beetje nerveus?

"Er is altijd een zekere mate van zorgen en ik denk dat het vooruitzicht van niet kunnen presteren voor iedereen beangstigend is. Mijn aanpak is om het als een geweldige kans te zien om te leren, te groeien en van het moment te genieten. Ik ben er niet bang voor om beoordeeld te worden, ik weet dat Mercedes een duidelijke mening heeft over mijn potentie. Dit Formule 2-seizoen begon niet op de best mogelijke manier, maar er waren geen negatieve gedachten. Ik ben behoorlijk rustig en als de kans zich zou voordoen, dan zou ik die gretig pakken om te proberen het maximale eruit te halen."

Heb je ooit nagedacht over een hypothetisch plan B buiten F1?

"Eerlijk gezegd niet. Ik ben volledig toegewijd aan het behalen van dit doel, dus in mijn hoofd zit alleen plan A."

De eerste zeven maanden van 2024 zijn voor jou heel intensief geweest. Hoe heb je je er doorheen geslagen?

"Best goed. Recent heeft er wel wat druk op me gestaan door alle geruchten over volgend jaar, maar ik heb altijd geprobeerd om ervan te genieten. Na de twee overwinningen in F2 is de stemming wel ietwat veranderd. Ik probeer te genieten van de kansen die ik krijg."

De twee zeges kwamen op het perfecte moment. Je emoties na het succes op Silverstone waren opvallend, terwijl je in Boedapest eerder tevreden dan opgewonden leek.

"De eerste overwinning is altijd bijzonder. Op Silverstone was ik heel enthousiast, ja. Daar wil ik aan toevoegen dat het succes na heel veel tegenslagen kwam, dus er viel een last van mijn schouders toen ik er eindelijk doorheen kwam. In Hongarije voelde ik veel tevredenheid toen ik over de finish kwam. Ik was wel ietwat emotioneel, maar het belangrijkste was dat het team en ik hebben laten zien dat we een goede pace kunnen vasthouden en dat we een race kunnen managen."

Laten we teruggaan naar het begin van het seizoen. Het draaide voor jou alleen om leren, maar ook voor het team door de nieuwe auto. Het was een lastige periode, wellicht was je voor het eerst in je loopbaan een beetje in het nadeel. Hoe heb je dat ervaren?

"Het was ietwat onverwacht. Ik verwachtte niet dat ik meteen alles zou winnen in F2, ik was me ervan bewust dat de sprong vanuit de Formula Regional uitdagend zou zijn. Ik wist ook dat ik veel moest leren, wat ik nog steeds doe. Maar hoewel ik klaar was voor een leerfase, moet ik zeggen dat we verrast werden door onze problemen in de eerste races. Mijn persoonlijke doel was echter altijd duidelijk: mezelf iedere race verbeteren om het best mogelijke resultaat te behalen."

Misschien kijk je over enkele jaren wel terug op 2024 als een jaar vol lessen door alle problemen die je bent tegengekomen en hebt overwonnen.

"Ik denk dat ik dat nu al wel kan zeggen! Als je een moeilijke fase doormaakt, kom je er uiteindelijk sterker uit. Dat geldt ook wat betreft houding. Het zijn momenten waarop je leert om op te staan en niet op te geven. Problemen zijn nooit fijn, maar het is enorm bevredigend om dan weer op te krabbelen. Ik had een lastige tijd, maar het was ook prettig om weer sterker terug te slaan. Silverstone en Boedapest hebben dat bevestigd."

De sprong van Formula Regional naar F2 leek voor sommige experts een grote stap. Hoe is het uiteindelijk gegaan?

"Het is zeker een enorme stap, maar het kan. Er zijn zoveel aspecten waar je rekening mee moet houden, zoals het werk rondom het analyseren van veel meer informatie, de startprocedure, het opwarmen van de banden, alle details die veel verschil maken in een kampioenschap als de Formule 2. Het is dus zeker een grote sprong, maar met dank aan testwerk en bovenal de juiste steun van het team kun je je op je gemak voelen. Ook had ik dit jaar geluk met een sterke teamgenoot [Oliver Bearman] die al een jaar ervaring had. Dat helpt ook om sneller te leren."

Het is bevestigd dat Bearman volgend jaar in de Formule 1 rijdt. Wat betreft Andrea Kimi Antonelli zijn het vooralsnog alleen nog geruchten. Er zijn mensen die het vreemd vinden doordat zowel jij als Oliver niet bovenaan staat in de Formule 2-stand. Wat vind je daarvan?

"Mijn positie is niet verkeerd, in de laatste raceweekenden hebben we veel terrein gewonnen. We bevinden ons in een positieve trend en ik hoop dat dit tot het einde van het seizoen aanhoudt. Er zijn zoveel factoren die eraan hebben bijgedragen dat we niet zo hoog in het kampioenschap staan, maar er zijn nog meerdere races te gaan en we zullen zien op welke positie we het kampioenschap afsluiten."

Je hebt duidelijk gemaakt dat je jezelf nog niet als Formule 1-coureur ziet en dat je dat pas doet op de dag dat de officiële bevestiging komt. Daar ben je heel standvastig in, maar je moet toch nagedacht hebben dat je komende maart in Melbourne zou kunnen zijn voor je eerste Grand Prix?

"Ik zie het nog altijd als een droom. Natuurlijk heb ik eraan gedacht, maar die gedachte verdween snel weer. Ik heb mezelf gedwongen om gefocust te blijven op wat mijn huidige doel is en dat is om goed te presteren in F2. Soms gebeurt het dat je hoofd afdwaalt en dat je even aan iets anders denkt, maar eerlijk gezegd kan ik zeggen dat het nu nog steeds een droom is. We zullen zien of die uitkomt."

Een jaar geleden reed je rond deze tijd nog Formula Regional, waar je halverwege het seizoen was. Had je ooit gedacht dat je twaalf maanden later zou staan waar je nu staat?

"Nee, want ik had nooit verwacht dat ik rechtstreeks naar de Formule 2 zou gaan. Toen ze mij inlichtten dat dit het plan was, dacht ik dat het een enorme sprong zou zijn. Normaal ga je eerst naar de Formule 3. Tegelijkertijd sprak de uitdaging me meteen ook enorm aan."

Binnenkort heb je ook je langverwachte rijbewijs!

"Over een maand, maar ik weet niet of ik de tijd heb om alles te doen. Misschien stel ik het uit tot na het weekend in Baku. Ik heb nog steeds mijn microcar, daarmee kan ik rondrijden en alles doen wat ik moet doen. Tegenwoordig gebruik ik hem alleen niet meer, want ik ben een spiegel kwijtgeraakt. Die viel er tijdens het rijden van af en daarna zag ik perfect hoe de auto achter mij er overheen reed..."

Je krijgt binnenkort ook een bedrijfsauto. Hou je de microcar wel?

"Zeker. Binnenkort heb ik een 'normale' auto, maar de microcar blijft bij me. Ik hou hem in de huidige staat, dus een beetje versleten en misschien zelfs zonder spiegel. Hoe de toekomst er ook uit ziet, het zal me altijd herinneren aan een intense en mooie tijd."