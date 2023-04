De seizoensstart van McLaren in 2023 is uiterst pover te noemen. In de eerste twee races van het seizoen wist de renstal geen punten te scoren, al is men daar - mede door de chaos in de slotfase - tijdens de Australische GP wel met twee auto's in geslaagd. Dat verbergt echter niet dat het rommelt bij de renstal, die onder leiding staat van McLaren Racing CEO Zak Brown en teambaas Andrea Stella. Zo heeft men na de GP van Saudi-Arabië aangekondigd dat de technische afdeling gereorganiseerd wordt, terwijl het team met smart wacht op de nieuwe windtunnel en simulator die later dit jaar in gebruik genomen worden.

McLaren wacht intussen al sinds 2008 op een wereldtitel. Destijds won Lewis Hamilton het kampioenschap in dienst van het team uit Woking, dat toen nog werd geleid door Ron Dennis. De zakenman stond sinds 1980 aan het hoofd van McLaren, dat in de daaropvolgende 30 jaar maar liefst zeventien wereldtitels (zeven bij de constructeurs, tien bij de rijders) won. Dat succes is niet in de laatste plaats te danken aan het werk van Dennis, denkt David Coulthard. In de podcast Formula For Success gaat hij in op de manier waarop de Brit leiding gaf aan de renstal. "Ik denk dat Ron Dennis door de buitenwereld niet goed begrepen werd", trapt de voormalig McLaren-coureur af in het gesprek met Eddie Jordan.

Wat Coulthard in zijn tijd bij McLaren vooral aansprak aan de werkwijze van Dennis, is de manier waarop hij met zijn medewerkers omging. "Hij was richting het team een ongelofelijk zorgzaam individu. Hij zorgde voor zijn personeel als ze kampten met medische problemen of als er binnen hun familie problemen waren. Hij zorgde stilletjes voor hen, maar wel op een geweldige manier omdat hij het belang van het team begreep." Die aanpak leidde dus tot succes, iets waar McLaren momenteel al enige tijd op wacht en wat ook niet direct in het verschiet lijkt te liggen. Jordan, zelf voormalig teambaas en teameigenaar in F1, vermoedt dan ook dat het team graag zou willen dat Dennis er nog werkzaam zou zijn.

"Ron was een perfectionist, hè? Hij had alles helemaal uitgestippeld. Hij wilde de Senna's en Prosts van deze wereld in zijn team hebben", zegt Jordan, die Dennis eveneens ziet als een uitstekende people's manager. "Eerlijk is eerlijk: we lachten altijd om Ron en maakten grappen over hem vanwege hoe klinisch hij is, zowel qua properheid als door de manier waarop hij de auto en zijn mensen prepareerde. Toch denk ik dat ze heel graag willen dat ze hem weer in de gelederen hebben. Want tegenwoordig staat McLaren absoluut niet waar het destijds stond. Je kan zeggen wat je wil, maar Ron Dennis was enorm toegewijd aan zijn team. Hij was de onbezongen held van de teamleden en de mensen die er werkten."