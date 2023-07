Raad van State oordeelt: Natuurvergunning Circuit Zandvoort blijft staan

Diverse natuur- en milieuorganisaties zijn vorig jaar in hoger beroep gegaan tegen een uitspraak van de rechtbank van Noord-Holland. Die oordeelde in april 2022 dat er niets mis was met de stikstofberekeningen van Circuit Zandvoort, die aan de basis stonden van het verlenen van een natuurvergunning. Met die vergunning mocht het Noord-Hollandse circuit, dat in een Natura 2000-gebied ligt, 337 dagen per jaar activiteiten uitvoeren.

Door het beroep van de organisaties MOB, Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen, Stichting Rust bij de Kust, Stichting Duinbehoud en Vereniging Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland heeft de Raad van State de kwestie nogmaals onder de loep genomen. De samenwerkende organisaties vinden dat het circuit schade aanricht aan het natuurgebied Kennemerland-Zuid, waarbij met name het raceweekend van de Formule 1 voor een toename van de stikstofuitstoot zou zorgen. De Raad van State oordeelt echter anders en concludeert dat de huidige vergunning niet voor meer, maar voor minder stikstofuitstoot zorgt. In de oude situatie mochten er iedere dag activiteiten zijn op Circuit Zandvoort. Die uitspraak deed het bestuursorgaan al tijdens een voorlopige uitspraak in augustus, waarna woensdag het definitieve oordeel werd geveld. Het beroep is ongegrond verklaard en zodoende kan Circuit Zandvoort gewoon doorgaan met de exploitatie van het terrein.

Wel is er volgens de Raad van State sprake van een bijzondere situatie. Na het verlenen van de natuurvergunning in 2019 is op 1 januari 2020 de wet voor het verlenen van dergelijke vergunningen veranderd. Sindsdien is er geen vergunning meer nodig als een bepaalde activiteit leidt tot minder uitstoot dan in de referentiesituatie, iets wat in het geval van Circuit Zandvoort het geval is. De provincie Noord-Holland had volgens de Raad in 2020 moeten beslissen dat zo'n natuurvergunning niet nodig was voor het circuit. De provincie moet daarom een nieuw besluit gaan nemen over de bezwaren van de natuur- en milieuorganisaties, waarbij men rekening moet houden met het feit dat een natuurvergunning niet nodig is. Ook boog de Raad van State zich over de ontheffingen die Circuit Zandvoort in 2019 kreeg voor de verbouwing, waarbij het leefgebied van de zandhagedis en rugstreeppad werd verstoord. Ook hierbij zijn de natuurorganisaties in het ongelijk gesteld en blijven de oorspronkelijke besluiten staan.

Stichting Duinbehoud: Zandvoort moet werk maken van energietransitie

Kort na de uitspraak van de Raad van State heeft Stichting Duinbehoud gereageerd. De instantie heeft nog altijd grote bezwaren tegen de natuurvergunning van Circuit Zandvoort vanwege de schade die het zou aanbrengen aan het omliggende natuurgebied en de geluidsoverlast die het zou veroorzaken. Stichting Duinbehoud vindt het daarom hoog tijd dat het Noord-Hollandse circuit gaat verduurzamen en moet overschakelen van races met auto's met verbrandingsmotoren naar elektrisch aangedreven auto's. Marc Janssen, de directeur van de stichting, vindt dat dit past binnen het landelijke beleid rondom stikstofuitstoot en de energietransitie. "Het wordt hoog tijd dat Circuit Zandvoort serieus werk gaat maken van de energietransitie. De volledige omschakeling naar elektrisch rijden is het enige toekomstperspectief voor Circuit Zandvoort op deze locatie."