De Raad van State deed vandaag uitspraak in de zaak over de natuurvergunning van het racecircuit aan de kust. De Stichting Duinbehoud, Stichting Rust bij de Kust en Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland hadden beroep aangetekend tegen een eerdere uitspraak van de rechter in april, die stelde dat het circuit aan de regels voldeed. Volgens de tegenstanders wordt er op het circuit meer stikstof uitgestoten dan toegestaan. Daarom werd de zaak aangekaart bij de Raad van State. Aangezien dergelijke zaken vaak lang duren, moest er een tussentijdse uitspraak over de vergunning gedaan worden. De natuurorganisaties eisten een schorsing van de vergunning tot de definitieve uitspraak, wat zou betekenen dat de Formule 1-race geen doorgang zou kunnen vinden. Daar ging de RvS niet in mee.

De rechter oordeelt dat er geen reden is om aan te nemen dat de stikstofuitstoot vele malen hoger ligt dan in de vergunning opgenomen. Bovendien speelt het mee dat "het circuitterrein in de periode van oktober 2019 tot maart 2020 niet in gebruik is geweest vanwege werkzaamheden op het circuitterrein, dat de exploitatie van het circuit in 2020 als gevolg van de coronacrisis beperkt was en dat de in 2021 op het circuitterrein georganiseerde (grootschalige) publieksevenementen minder bezoekers hebben getrokken." Daardoor luidt de conclusie voorlopig: "Weliswaar is niet duidelijk of de aan het besluit ten grondslag gelegde stikstofberekeningen een volledig juist beeld geven, maar gelet op de hiervoor genoemde omstandigheid dat sprake is van een beperking van het vergunde aantal niet-elektrische en motorsportactiviteiten per jaar ten opzichte van de referentiesituatie, geven de belangen bij het doorgaan van het F1-weekend de doorslag in de beoordeling of een voorlopige voorziening moet worden getroffen."

Directeur CM.com Circuit Zandvoort Robert van Overdijk laat in een reactie weten: "Wij zijn wederom verheugd dat ook de Raad van State erkent dat alle betrokken partijen en het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland hierin zorgvuldig gehandeld hebben. De uitspraak geeft aan dat de nieuwe natuurvergunning de exploitatie van het Circuit beperkt, in vergelijk met de eerdere vergunning. Alleen al om die reden kan er geen toename zijn van stikstofdepositie. Maar ook goed om te melden dat we als Dutch Grand Prix intrinsiek gemotiveerd zijn om verder te verduurzamen. De stappen die wij al genomen hebben als Circuit en als Dutch Grand Prix organisatie met bijvoorbeeld ons succesvolle mobiliteitsplan en de enorm verbeterde OV-infrastructuur, zijn daarvan een goed voorbeeld. Geen enkele van onze reguliere bezoekers komt in 2022 naar de F1 in Zandvoort met de auto. En ten slotte, we zijn nog steeds bereid om het gesprek te voeren met de natuur- en milieuorganisaties over de lange termijnplannen van het Circuit en de impact daarvan op het milieu.”

Een definitieve uitspraak wordt pas volgend jaar verwacht.