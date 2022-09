Vorig jaar keerde de Formule 1 na 36 jaar afwezigheid terug op Circuit Zandvoort voor de Grand Prix van Nederland. Destijds was de race de tweede na de F1-zomerstop, een week na de Grand Prix van België. In 2022 kreeg de Dutch Grand Prix - die opnieuw door Max Verstappen werd gewonnen - met een race op 4 september hetzelfde plekje op de kalender, maar in 2023 gaat daar volgens Stefano Domenicali verandering in komen. De CEO van de Formule 1 heeft bij De Telegraaf bevestigd dat de koningsklasse op 27 augustus racet op het circuit in de Noord-Hollandse duinen. Daarmee moet de Nederlandse GP de eerste race na de zomerstop worden.

De Dutch GP op 27 augustus 2023 te laten plaatsvinden lijkt nog wel wat voeten in de aarde te hebben vanwege enkele andere evenementen die in dat weekend in Noord-Holland georganiseerd worden. Zo heeft het grote festival Mysteryland, dat op zo'n 15 kilometer van Circuit Zandvoort in de gemeente Haarlemmermeer georganiseerd wordt en dit jaar zo'n 133.000 bezoekers verwelkomde, reeds aangekondigd dat de editie van 2023 tussen 23 en 27 augustus gehouden wordt. Dat zijn ook precies de data dat de Formule 1 in Zandvoort wil zijn, maar met de grote mensenstromen richting beide evenementen lijkt het onwaarschijnlijk dat ze in hetzelfde weekend gehouden gaan worden.

Als de plannen werkelijkheid worden, dan neemt de Nederlandse GP het plekje in dat de afgelopen jaren steevast toebehoorde aan de Grand Prix van België. Lange tijd was onduidelijk of de race op Spa-Francorchamps ook in 2023 nog op de F1-kalender zou staan, doordat de sport dat jaar voor het eerst een bezoek brengt aan Las Vegas en ook leek in te zetten op een terugkeer in Zuid-Afrika. Tijdens de Belgische GP werd echter bekendgemaakt dat Spa ook in 2023 de Formule 1 kan verwelkomen, hoogstwaarschijnlijk omdat de race in Zuid-Afrika pas in 2024 georganiseerd kan worden. Wel krijgt België komend jaar een nieuwe plek op de kalender, want de kans is groot dat de race in juli en daarmee dus voor de zomerstop gehouden gaat worden.

Video: De hoogtepunten van de Nederlandse Grand Prix van 2022