Teambazen en coureurs bezorgd over krappe pitstraat op Zandvoort

Op geen enkel ander circuit dat deel uitmaakt van de Formule 1-kalender staan de pitboxen zo dicht op elkaar als op Zandvoort. “In Monaco zit er volgens mij ongeveer zestig meter tussen de posities voor een pitstop, hier is dat slechts veertig meter. Dat is dus een uitdaging”, reageert McLaren-teambaas Andreas Seidl over een vraag van Motorsport.com. “We hebben ons er zo goed mogelijk op voorbereid, door samen met de pitcrew en rijders verschillende scenario’s te oefenen. Maar uiteraard kan het tot problemen leiden als we gezamenlijk binnenkomen.“

Toto Wolff sluit zich daarbij aan. “De pitstraat en de pitboxen voelen voor mij als puur racen, zoals in het verleden, hoe het hoort te zijn. Maar dit is niet de standaard in vergelijking met een nieuw circuit en daarmee uitdagend”, vertelt de Mercedes-chef. “Je moet voorzichtig zijn in de pitstraat, maar dat weten de coureurs en ze zullen zich daaraan aanpassen.” Om de kans op problemen te verkleinen, heeft wedstrijdleider Michael Masi de maximumsnelheid in de pitstraat verlaagd tot zestig kilometer per uur.

Carlos Sainz maakt zich vooral zorgen over de veiligheid van zijn monteurs. “Er is misschien niet heel veel over gezegd, maar de pitstraat is aan de gevaarlijke kant voor de monteurs, kijkend naar hoe krap het is. Dus ik hoop dat alles goed gaat”, antwoordt de Ferrari-coureur op een vraag van Motorsport.com. “Misschien is het iets waar we naar kunnen kijken voor de toekomst, want eerlijk gezegd is het nogal krap.” Charles Leclerc is het eens met zijn teamgenoot. “Als Alpine met een pitstop bezig is, is het heel lastig om op onze plek te komen”, laat de Monegask weten. “Dus het wordt tricky als we allemaal tegelijk binnenkomen.”

Daniel Ricciardo denkt dat de houding van de coureurs belangrijk zal zijn bij eventuele chaos. Volgens de Australiër is het zaak om rustig te blijven achter het stuur. “Dat zal het vertrouwen bij de monteurs ook weer enigszins terugbrengen”, legt de McLaren-rijder uit. “Zij staan in de pitstraat en lopen dus risico’s. Dus ik denk dat wanneer je zelf kalm blijft, de groep om je heen ook rustig blijft. Ik ben van mening dat dat belangrijk wordt. We hebben dit weekend genoeg geoefend, dus we hebben er vertrouwen in voor de race Maar waarschijnlijk is een grotere pitstraat wel een wens.”

