Dutch GP verwacht begin november duidelijkheid over 2024 en 2025

Vorig jaar keerde de Formule 1 na 36 jaar afwezigheid terug op Circuit Zandvoort. De Nederlandse Grand Prix werd een daverend succes met de gedroomde overwinning van Max Verstappen en de vele in het oranje gehulde fans op de tribune. De organisatie achter de race werd bovendien overladen met complimenten. Zo heeft Dutch GP qua fanbeleving een nieuwe standaard neergezet voor toekomstige races met onder meer een uitgebreid entertainmentprogramma.

De Formule 1 wil dus graag terugkomen in Zandvoort en doet dat in ieder geval in 2022 en 2023 nog. De Dutch GP heeft een optie in het contract om de koningsklasse ook in 2024 en 2025 te verwelkomen, maar tot op heden is die optie nog niet gelicht. Eerder dit jaar kon de organisatie alleen melden dat er dit jaar nog nieuws komt over het verlengen van het contract, maar ditmaal is men iets concreter. "Ik kan wel duidelijkheid geven dat die zekerheid er voor de race [van 2022] nog niet gaat komen", antwoordt circuitdirecteur Robert van Overdijk op een vraag van Motorsport.com. "We gaan ons eerst concentreren op de aankomende editie. Daarna zullen de gesprekken geïntensiveerd worden. We verwachten - en dat is geen harde deadline - dat we daar om en nabij 1 november duidelijkheid over hebben. Ga mij echter niet op 30 oktober al bellen, maar wij verwachten begin november duidelijkheid te hebben."

Zowel Circuit Zandvoort als de Formule 1 lijkt wel oren te hebben naar een contractverlenging voor de Nederlandse Grand Prix. Een ABC'tje is het volgens Van Overdijk niet, ondanks de lovende reacties op de editie van 2021. “Laten we vooropstellen dat we er fantastisch voor staan. We blijven echter met beide voeten op de grond staan, want we hebben het pas één keer gedaan. Laten we dit jaar ook weer een fantastische editie neerzetten", zegt Van Overdijk, die uitlegt dat een langer verblijf op de F1-kalender van meerdere factoren afhangt. "We zijn inmiddels gestart met de gesprekken met onze hoofdsponsoren. Over de kaartverkoop maken we ons wellicht minder zorgen. 2022 is natuurlijk gewoon uitverkocht en 2023 is zakelijk gezien volledig uitverkocht. Qua tickets die op de markt gaan komen, zal het een heel beperkt plukje zijn. Maar nogmaals, we hebben niet alleen onze kaartkopers nodig, maar ook onze trouwe partners. We hebben een overheid in Zandvoort die altijd enorm enthousiast is geweest en we hopen dat ze ook superenthousiast blijven. Als al die kruisjes zijn aangevinkt, dan ziet het er natuurlijk prima uit voor 2024 en 2025, maar het is zoals gezegd geen ABC’tje."