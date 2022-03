Zandvoort langer op F1-kalender? Dutch GP hakt dit jaar de knoop door

De eerste editie van de Dutch Grand Prix sinds 1985 kan een daverend succes worden genoemd. Ondanks de coronaregels was de sfeer aan de kust indrukwekkend te noemen, werd de organisatie overladen met complimenten en maakte Max Verstappen het feest voor veel Nederlandse fans compleet door te winnen voor de oranjegekleurde tribunes. Hoe die editie overtroffen dit jaar kan worden komt later - in een langer interview met Robert van Overdijk - aan bod, al heeft Zandvoort met de editie van 2021 wel alvast de best mogelijke reclame voor zichzelf gemaakt.

Zelfs zozeer dat er vrij snel na de race signalen doorsijpelden dat F1 het duinencircuit graag langer wil bezoeken. De initiële deal bestrijkt drie jaar met een optie voor nog twee seizoenen. Als het aan de koningsklasse ligt, worden drie jaren snel vijf jaren. Niet voor niets heeft onder meer Formule 1 CEO Stefano Domenicali laten weten dat Zandvoort 'een nieuwe standaard qua fanbeleving' heeft neergezet. Eén en één lijkt dus drie, of in dit geval vijf, maar dat is wellicht iets te kort door de bocht.

Zo is de optie er eentje die primair vanuit de organisatie in Zandvoort, en dus niet vanuit Formula 1 Management, moet worden gelicht. "Exact. Beide partijen zijn enorm positief en ook wij willen graag door, dat lijkt me overduidelijk, maar alle puzzelstukjes moeten wel even weer op de juiste plek worden gelegd. Zo werkt dat nou eenmaal met dit soort evenementen. Zoals bekend zijn wij een evenement zonder overheidssteun en met alleen maar private sponsoren", legt Van Overdijk in de paddock van Bahrein aan Motorsport.com uit. "Daar doen we niet zielig over. En natuurlijk met speciale dank aan de gemeente Zandvoort, die als enige overheidsinstantie echt de nek heeft uitgestoken. Zandvoort heeft ons zeer goed ondersteund en daar zijn we dankbaar voor, maar zo'n groot evenement kent natuurlijk altijd financiële risico's. Daarom hebben we gezegd: we zijn heel positief - laat daar geen twijfel over bestaan - maar de puzzelstukjes moeten eerst even weer goed worden gelegd."

"Het besluit over de jaren vier en vijf nemen we ergens dit jaar, zo hebben we dat ook met FOM besproken", vervolgt de circuitdirecteur. Gevraagd of de knoop nog voor of na de tweede editie sinds de F1-terugkeer wordt doorgehakt, dus voor of na het eerste weekend van september, luidt de reactie: "Het zou logischer zijn om het daarna te doen. Uiteindelijk wil je ook zien dat die tweede editie net zo succesvol, of eigenlijk nog succesvoller, kan zijn." Dat laatste geldt op verschillende vlakken. Zo hoopt de Dutch Grand Prix de editie van 2021 qua fanbeleving te overtreffen, maar geldt dat - aannemende dat de coronarestricties niet terugkeren en de race met een volle bezetting mag - ook in financieel opzicht. Vorig jaar moest het immers met twee derde van de maximale capaciteit.