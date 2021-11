Drie Honda-motoren in top-vier in Mexico: “Uitstekend resultaat”

Drie keer wist Honda als motorleverancier de Grand Prix van Mexico al te winnen en één keer wist het fabrieksteam er te zegevieren. Voor die zeges moeten we echter terug naar 1965 (Richie Ginther) en 1987 tot en met 1989 (Nigel Mansell, Alain Prost en Ayrton Senna). Tijdens de editie van 2021 kwam daar een nieuwe zege als motorleverancier bij: Senna werd in de ijle lucht van Mexico-Stad opgevolgd door Max Verstappen, die dominant naar zijn negende zege van het seizoen reed en zodoende zijn leidende positie in de WK-stand verstevigde. Bovendien eindigden Sergio Perez en Pierre Gasly knap op de derde en vierde plaats, tot tevredenheid van technisch directeur Toyoharu Tanabe van Honda.

“De Mexicaanse GP gaf ons een uitstekend resultaat met drie Honda-aangedreven auto’s in de top-vier. Voor Red Bull Racing Honda was het de derde opeenvolgende dubbele podiumfinish”, blikte Tanabe terug op de race op het Autodromo Hermanos Rodriguez. Hij is vol lof over de race die Verstappen en Perez neerzetten. “Met een briljante start ging Max van de tweede rij op de grid naar de leiding in de eerste bocht. Daarna zou hij de leiding tot de finishvlag niet meer verliezen. Checo klom na de chaos van de openingsronde naar de derde plek en enkele ronden voor het einde leek hij in staat om Lewis te pakken voor de tweede plaats, maar dat bleek helaas niet mogelijk. Het is echter een fantastische prestatie dat hij op het podium is geëindigd in zijn thuisrace.”

Ook AlphaTauri-rijders Gasly en Yuki Tsunoda kunnen op complimenten van Tanabe rekenen. “Pierre had opnieuw en sterk weekend en maakte geen fouten op weg naar een zeer goede vierde plaats, wat betekent dat Scuderia AlphaTauri Honda nu in punten gelijk staat voor vijfde in het kampioenschap. Yuki liet het hele weekend ook goede snelheid zien, maar hij was na een paar honderd meter al klaar door een incident waar hij niet schuldig aan was”, aldus Tanabe. Hij complimenteert het Honda-personeel in Sakura en Milton Keynes voor het werk in de aanloop naar de GP van Mexico. “Dat heeft enorm bijgedragen aan het resultaat en het werk dat de teams op het circuit leverden. We staan er goed voor in de strijd om beide kampioenschappen en dat geeft nog meer motivatie om te proberen om in Brazilië opnieuw te winnen.”

Video: De zege van Verstappen in Mexico wordt besproken in de F1-update