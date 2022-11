Het Formule 1-seizoen 2022 nadert nu echt zijn einde met nog maar twee races op het programma. De eerste van het laatste tweeluik is de Grand Prix van Brazilië, die traditiegetrouw wordt verreden op het historische Autodromo José Carlos Pace in Sao Paulo. Het is terrein waar Max Verstappen in het verleden prima gepresteerd heeft. In 2018 werd hij tweede nadat hij in leidende positie door achterblijver Esteban Ocon in de rondte werd getikt, om een jaar later sportief revanche te nemen door de race te winnen. Afgelopen seizoen moest de Red Bull Racing-coureur genoegen nemen met de tweede plaats, nadat Lewis Hamilton een lang duel in zijn voordeel beslechtte.

Vorig jaar was Interlagos gastheer van de derde en laatste F1-sprintrace van 2021 en dat is in 2022 niet anders. Dat betekent dat er op vrijdag al gekwalificeerd wordt, alvorens er op zaterdagmiddag dus een korte race van 24 ronden verreden wordt. Dat brengt uitdagingen met zich mee, weet Verstappen. "Het weekendformat met sprintrace betekent dat we maar weinig trainingstijd hebben, dus dat maakt het altijd iets moeilijker. We moeten ervoor zorgen dat de auto perfect is en dat moeten we doen in beperkte tijd", zegt de tweevoudig wereldkampioen in zijn vooruitblik op de Braziliaanse GP.

Zelf kijkt Verstappen in ieder geval uit naar het treffen op Interlagos, dat in 1973 voor het eerst een voor het WK meetellende F1-race organiseerde. "Het is altijd fijn om terug te zijn in Brazilië. Het is hier prachtig met een rijke cultuur. Interlagos is een kort circuit en door alle hoogteverschillen en bochten met verkanting is het een heel leuk circuit om op te rijden. Het is bovendien een circuit met heel veel historie en daar hou ik van." En hoewel beide wereldtitels inmiddels al binnen zijn voor Red Bull Racing en Verstappen, concludeert de 25-jarige Nederlander dat hij en het team nog voldoende hebben om voor te vechten in Brazilië en een week later in Abu Dhabi. "Als team willen we als eerste en tweede eindigen in het kampioenschap, dus het is belangrijk dat we ervoor zorgen dat Checo voor Charles blijft."