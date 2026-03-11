De uitloopronde: Werken terwijl de wereld in brand staat

De Formule 1 voelt vaak als een wereld op zichzelf, een microkosmos waarin het meestal draait om rondetijden, strategieën en technische ontwikkelingen. Maar soms dringt de wereldpolitiek zich onvermijdelijk op in de paddock. Dat besef kreeg ik vier jaar geleden heel direct tijdens de Grand Prix van Saudi-Arabië in Jeddah, toen vlak bij het circuit een droneaanval plaatsvond.

Vanaf de baan was de rookpluim goed te zien. De gesprekken in de paddock gingen die dag niet zozeer over bandenstrategieën of updates aan de auto's, maar over veiligheid en de vraag of het raceweekend überhaupt moest doorgaan. Na lang overleg werd bekendgemaakt dat het evenement werd voortgezet, al was duidelijk merkbaar dat een deel van de paddock toch liever eerder naar huis was gevlogen.

Na de gezamenlijke aanvallen van de Verenigde Staten en Israël op Iran moest ik daar opnieuw aan denken. De situatie in het Midden-Oosten is in korte tijd sterk geëscaleerd, met raket- en droneaanvallen in verschillende landen in de regio – landen waar de komende weken ook races gepland staan.

Wat we doen als redactie

Wanneer de spanningen in het Midden-Oosten oplopen – zoals nu na de recente aanvallen en de daaropvolgende vergeldingsacties – volgen we dat niet alleen als wereldnieuws, maar ook met een praktische vraag in het achterhoofd: wat kan dit betekenen voor de auto- en motorsportkalender en voor onze werkzaamheden?

Dat betekent onder meer het monitoren van reisadviezen en veiligheidssituaties in landen waar internationale raceklassen als F1, WEC en MotoGP racen, het in de gaten houden of vliegverbindingen worden beïnvloed en geregeld gesprekken voeren met onze journalisten die ingeroosterd staan voor deze races om te peilen hoe zij zich erbij voelen. Tegelijk moeten we voorbereid zijn op scenario's waarin sport plotseling niet meer het belangrijkste onderwerp van de dag is.

Hoe de paddock naar de situatie kijkt

Tijdens de persdag voorafgaand aan de seizoensopener in Melbourne kwam de situatie in het Midden-Oosten ook ter sprake in de Formule 1-paddock. George Russell, die binnen de Grand Prix Drivers' Association (GPDA) een van de directeurs is, kreeg de vraag hoe de coureurs naar de ontwikkelingen kijken en of er binnen de rijdersorganisatie al gesprekken plaatsvinden over mogelijke gevolgen voor races in de regio.

De Mercedes-coureur maakte duidelijk dat de verantwoordelijkheid uiteindelijk niet bij de rijders ligt. "We vertrouwen erop dat de Formule 1 en de FIA de juiste beslissing nemen", zei Russell. "De situatie verandert voortdurend en bovendien zijn we nog vier of vijf weken verwijderd van die race. Op dit moment vraagt niemand echt om concrete antwoorden."

Volgens Russell heeft het voor coureurs weinig zin om zich nu al uitgebreid met het onderwerp bezig te houden, simpelweg omdat ze geen invloed hebben op de besluitvorming. "Het ligt buiten onze controle", voegde hij eraan toe. "We gaan ervan uit dat de mensen die daarover gaan de juiste afweging maken."

Ook vanuit de FIA wordt de situatie nauwlettend gevolgd. FIA-president Mohammed Ben Sulayem laat weten dat de autosportfederatie intensief contact houdt met lokale clubs, promotors, teams en andere betrokken partijen in de regio. "We volgen de ontwikkelingen zeer zorgvuldig", verklaarde hij. "De veiligheid en het welzijn van iedereen in de sport staan voorop wanneer we toekomstige evenementen beoordelen."

De 1.812 kilometer van Qatar, de seizoensopener van het World Endurance Championship, is inmiddels uitgesteld. Die race stond eind maart op het programma op het Losail International Circuit. Dat kampioenschap begint nu op 19 april in Imola.

Onzekerheid rond komende F1-races

Op de Formule 1-kalender staan eerst nog de races in China en Japan. Daarna volgt op 12 april de Grand Prix van Bahrein, terwijl de MotoGP dat weekend in Qatar racet. Vervolgens trekt de Formule 1 op 17 april naar Jeddah voor de Grand Prix van Saudi-Arabië.

Hopelijk komt er snel duidelijkheid over deze evenementen. Voor de deelnemers, de fans en voor de journalisten en fotografen die deze races in hun agenda hebben staan.

De realiteit is dat de wereld van de auto- en motorsport altijd verbonden blijft met de politieke en maatschappelijke context waarin hij plaatsvindt. De rookpluim boven Jeddah was voor mij het moment waarop dat ineens heel tastbaar werd. Hopelijk blijft een dergelijk beeld de komende weken achterwege – bij voorkeur doordat het geweld stopt, maar anders doordat de sport tijdig ingrijpt.