De uitloopronde: Over headlines, journalistieke keuzes en de rol van Max Verstappen

Er zijn van die opmerkingen die blijven hangen. Niet omdat we ons persoonlijk aangevallen voelen, maar omdat ze raken aan iets waar we als redactie dagelijks bewust mee bezig zijn.

Deze week noemde een lezer Motorsport.com Nederland een 'Verstappen-site', naar aanleiding van een headline over wie er tijdens de eerste testdag in actie kwamen. Dat doet pijn – niet uit gekrenkte trots, maar omdat het verschil dat wij proberen te maken kennelijk niet altijd wordt gezien.

En laat ik daar meteen bij zeggen: ik neem de bezoeker in kwestie helemaal niets kwalijk. Als iemand die de sport al langer volgt, begrijp ik heel goed waar dat gevoel vandaan komt. En het zijn ook vaak juist de meest betrokken lezers die zulke opmerkingen maken. De mensen die alles volgen, alles lezen en kritisch meekijken. De échte Formule 1-fan, om het zo maar te zeggen. En precies dát is het publiek waarvoor Motorsport.com is bedoeld – al lees je op onze site natuurlijk ook over andere auto- én motorsport.

We krijgen in de comments vaker de kritiek dat we 'wel erg veel Verstappen brengen', zeker onder artikelen met een headline die met zijn naam begint. En ja, we schrijven veel over Max. Maar dat is voor ons geen trucje. We zijn niet constant op zoek naar een Verstappen-haakje om makkelijke kliks te vangen. Dat de naam Verstappen vaak op Motorsport.com voorbij komt, heeft een simpele reden: zijn sportieve prestaties.

In het geval van de eerdergenoemde headline ging het om een volstrekt relevante vraag: welke coureurs waren er, behalve Verstappen – van wie de meeste lezers al wisten dat hij de volledige eerste dag zou rijden – nog meer tijdens de openingsdag van de test op het asfalt te vinden? Hoewel een kop met Verstappen erin steevast beter presteert, was de dienstdoende redacteur hier niet wanhopig op zoek naar extra kliks. Het artikel vroeg simpelweg om die invalshoek.

Er zijn sites die bijna al hun content ophangen aan één naam omdat die gegarandeerd pageviews oplevert. Dat is een keuze. Wij maken een andere. Verstappen komt bij ons in beeld als hij relevant is binnen het verhaal dat we willen vertellen. En minstens zo belangrijk: hij verdwijnt ook weer uit beeld als dat verhaal daar geen aanleiding toe geeft. De sport staat bij ons centraal en die is groter dan één coureur, hoe uitzonderlijk die ook is. Met betrouwbare en zorgvuldige verslaggeving proberen wij het verschil te maken.

Het lastige is dat dat onderscheid voor de nieuwsconsument niet altijd zichtbaar is in één losse headline. Zeker niet in een tijd waarin artikelen vaak worden beoordeeld op basis van één zin, een pushmelding of een preview in Google Discover. De nuance zit meestal pas in wat daarna komt: in de context, de data en de quotes.

Zelf schrijf ik al wat langer over de Formule 1. Ik heb dus ook de jaren meegemaakt waarin er géén Nederlandse winnaar was, waarin het überhaupt al bijzonder was dat er een landgenoot op de grid stond en waarin het soms zelfs ongemakkelijk was om op verjaardagsfeestjes uit te leggen wat voor werk ik deed – want "wat is er nou eigenlijk leuk aan die auto's die alleen maar rondjes rijden?" Maar heel eerlijk: hoe we bij Motorsport.com Nederland verslag doen van de Formule 1 verschilt in wezen niet zo veel van hoe we dat eerder bij GPUpdate.net deden, toen ik daar hoofdredacteur was.

We hebben nu echter te maken met een situatie waarin één coureur al jaren de dienst uitmaakt in de koningsklasse. Wie de Formule 1 duidt, ontkomt niet aan Verstappen. Maar dat betekent niet dat alles om hem draait. Hij is onderdeel van een groter verhaal dat we proberen te blijven vertellen. Onder de streep gaat het voor ons dan ook niet om wie we in een headline noemen, maar om waarom we dat doen. Dat is elke keer een bewuste afweging.

Bij Motorsport.com Nederland kiezen we met andere woorden voor journalistiek die verder kijkt dan de makkelijke klik. Dat is niet de eenvoudigste weg, maar in onze ogen wel het juiste pad. Ook om overeind te blijven nadat Verstappen besluit dat het tijd is om iets anders te gaan doen.

Erwin Jaeggi, Director of Programming – Motorsport.com Nederland