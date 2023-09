Na vier seizoenen buiten de deur gekeken te hebben, keerde Daniel Ricciardo begin dit jaar terug op het oude nest bij Red Bull Racing. De Australiër werd in eerste instantie aangetrokken als test- en reserverijder, maar na het gedwongen vertrek van Nyck de Vries bij AlphaTauri kreeg hij de kans om zijn talent weer op de F1-grid te laten zien. In de eerste twee races was direct duidelijk dat de 33-jarige coureur het racen nog niet verleerd is, maar na crash in de eerste training in Zandvoort brak hij zijn hand en sindsdien staat de achtvoudig racewinnaar aan de kant.

In de podcast Talking Bull vertelt Ricciardo blij te zijn met zijn terugkeer bij Red Bull en dat het voelt als thuiskomen. "Ik heb er altijd voor gezorgd dat ik in een goed milieu kan werken, maar daar zijn natuurlijk verschillende niveaus in. Dit [Red Bull] is zeker een niveau dat niet gematcht kan worden", vertelt de Australische rijder. "Nu ik vier jaar later teruggekeerd ben, realiseer ik me pas hoe speciaal het hier voor me is. Ik heb hier goede herinneringen, maar ook door de connecties voelt het als thuis. Toen ik terugkwam, werd ik warm welkom geheten." Zijn voormalige race-engineer en huidig Red Bull-simulation engineer Simon Rennie was ook aanwezig bij de podcast en beaamt dat Ricciardo anders het team binnen kwam dan hoe hij de renstal verliet. "Hij was zeker niet zo zelfverzekerd", vertelt de Engelsman. "Hij voelde zelfs op een manier wat hol aan. Hij maakte zich zelfs zorgen of hij het nog wel kon. Dat was zelfs na de eerste dag op de sim niet meer zo. Nadat hij even terug naar huis kon, voelden we de klik weer. Toen hadden we dezelfde Daniel weer die we eerder hadden."

De McLaren-avonturen eindigden voor Ricciardo in een deceptie. Ondanks een doorlopend contract besloot de Britse renstal hem te vervangen door landgenoot Oscar Piastri. Red Bull-teambaas Christian Horner pikte hem op en benoemde hem tot testrijder, maar de teambaas merkte wel dat er iets veranderd was in zijn rijstijl. Daar kan Ricciardo zich in herkennen. "Ik ben zeker wat vertrouwen verloren in de laatste achttien maanden", vertelt de uit Perth afkomstige coureur. "Wanneer je ergens de beste van de wereld in wil worden, dan krijg je zeker te maken met ups en downs. Je hebt dagen dat je onoverwinnelijk bent en sommige dagen niet. Ik voelde me daar niet meer onoverwinnelijk en fantastisch." Na de terugkeer bij Red Bull voelde Ricciardo zich een stuk beter: "Zelfs mensen om me heen zeiden dat ik weer straalde, dat ik er weer goed uit zag. Alsof er wat gewicht van me af is gevallen. De terugkeer bij Red Bull ging zonder problemen en ik kreeg direct een goed gevoel."

Ondanks dat het de afgelopen jaren niet mee zat voor Ricciardo, neemt de Australische rijder ook positieve punten mee. "Het geeft je de tijd om naar antwoorden te zoeken en meer over jezelf te leren. Of dat nu over mezelf leren is of van anderen horen hoe ze naar me kijken", vertelt de openhartige rijder.