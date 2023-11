Ricciardo: “Tijdschema de grootste uitdaging van F1 Las Vegas”

“Ik denk dat het tijdschema de grootste uitdaging wordt”, zegt Daniel Ricciardo tegenover onder andere Motorsport.com over het aankomende raceweekend. “Tot dusver weet het team daar redelijk goed om mee om te gaan. Maar het zal de komende dagen zaak zijn om wakker te blijven. Gelukkig worden we gesponsord door een energiedrankenfabrikant! Ik zal komend weekend een goede ambassadeur zijn voor het merk, want het nachtwerk zal ons wel parten gaan spelen.”

De coureur uit Perth geeft te kennen dat hij moeite had om zijn slaappatroon aan te passen voor de race in Las Vegas. “Ik heb het geprobeerd. Sinds vorige week woensdag zat ik in Los Angeles, dus ik ben hier al een week. Ik probeerde om later naar bed te gaan, maar werd telkens weer op tijd wakker. Het enige wat ik daarmee dus bereikte, was dat ik korter sliep! Ik heb nu daardoor zoiets van: als ik moe ben, dan ga ik slapen, en als ik in de auto moet zitten, dan ga ik aan de Red Bull. Het is een redelijk eenvoudige strategie dit weekend.”

Voor de Formule 1-fans in Europa en de oostkust van de VS is het tijdschema eveneens ongunstig. “Maar voor Australië is dit prima”, lacht Ricciardo. “Ik weet niet welke gedachtegang er achter dit tijdschema zit. Ik weet bijvoorbeeld niet of de Strip alleen op bepaalde momenten kan worden overgenomen door de Formule 1. De hotels en de stad hebben daar ongetwijfeld wat over te zeggen. Het zou dus kunnen dat je een beetje opgeleverd bent aan wat er mogelijk is voor Las Vegas. Als dat het geval is, dan valt het natuurlijk wel te begrijpen. Maar als er sprake zou zijn van complete vrijheid - die er waarschijnlijk niet was - dan zou het me wel verbazen dat we de kwalificatie om middernacht hebben. Want hoewel het voor Australië en die kant van de wereld perfect is, lijkt er voor de rest niemand profijt van te hebben. Maar we hebben het ermee te doen.”

Over het evenement als geheel is Ricciardo wel enthousiast. “Ik denk dat het eigenlijk wel heel cool wordt. Ik ben fan”, zegt hij. “Nu we hier zijn, realiseer ik me alleen wel hoe lastig het moet zijn om de logistiek achter dit evenement te regelen. Die taak wens ik niemand toe. We moeten steeds door een doolhof om ergens te komen. Maar ik vind het gaaf dat we hier een race te hebben. De Strip wordt het meest opwindende rechte stuk waar ik tot dusver overheen heb gereden. We namen gisteravond een kijkje op het circuit en ik wist bijna niet waar ik moest kijken.”

‘Sphere goed voor een eenzame race’

Een opvallend object langs het parcours is de Sphere, een grote dome met aan de buitenkant talloze LED-lampen die samen een enorm scherm vormen. In hoeverre zal de Sphere een afleiding vormen voor de coureurs? Ricciardo met een lach: “Als je aan de leiding van de race gaat, dan leidt het misschien wel af, maar als het een eenzame race is, dan is het misschien juist wel een positieve afleiding!” Op serieuze toon: “Nee, ik verwacht geen problemen. Ja, het is gigantisch en niet te missen. Maar als je in de zone zit, dan merk je het niet echt op, of in elk geval niet op een manier dat het van invloed is op wat je doet. ”

“Dit is een beetje een random vergelijking hoor, maar ik kwam gisteren aan in mijn hotel en het viel me vanochtend pas op dat er grote kunstwerken aan de muur hangen in mijn kamer”, vervolgt Ricciardo. “Ik had ze gisteren compleet gemist omdat ik bij binnenkomst dwars door de kamer naar het bed keek. Daar ging mijn aandacht naar uit en daardoor merkte ik bepaalde andere zaken in de kamer helemaal niet op. Zo is het ook een beetje met de Sphere.”

