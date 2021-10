In Italië kwam de sinds 2012 durende droogte van McLaren ten einde doordat Daniel Ricciardo de race wist te winnen. Twee weken later leek teamgenoot Lando Norris op weg naar zijn eerste zege, tot een regenbui en een verkeerde beslissing in de slotfase roet in het eten gooiden. Dat de renstal in de laatste twee races mee kon doen om de overwinningen, is tekenend voor de progressie die de afgelopen jaren geboekt is. Toch gelooft McLaren er nog niet in dat het consistent een bedreiging kan vormen voor topteams Mercedes en Red Bull Racing.

Dit weekend in Turkije herhaalt Ricciardo dat nog maar eens. De Australiër gelooft dat McLaren daarvoor nog te afhankelijk is van de karakteristieken van het circuit. “De laatste weken leken wij vaker met Mercedes en Red Bull te strijden. Ik denk dat Lando daar vrijwel het hele jaar al staat en ook voor mij begint het er veelbelovender uit te zien”, vertelde Ricciardo. “Maar kijkend naar Lando’s race [in Sochi], was hij op het droge erg sterk en deed hij mee om de zege. Voor ons als team hangt het nog steeds enigszins af van het circuit. We zijn nog niet overal en op ieder circuit even sterk. Maar op de circuits waar we sterk zijn, lijken we de twee sterkste teams het vuur aan de schenen te kunnen leggen.”

"Alles in eigen hand" in strijd om P3

Dat wil volgens teambaas Andreas Seidl echter niet zeggen dat McLaren geen vooruitgang heeft geboekt op circuits waar het niet met Red Bull en Mercedes kan strijden. Tegelijkertijd sluit hij zich wel aan bij de constatering van Ricciardo. “Met het beeld wat we tot dusver hebben gezien dit jaar, ben ik het eens dat het van het circuit afhangt. Dit jaar zijn we enkele keren in staat geweest om zelfs voor pole te strijden of om snellere auto’s achter ons te houden op specifieke circuits. Tegelijkertijd denk ik dat we op alle soorten circuits stappen hebben gezet qua prestaties van de auto, mede door de ontwikkeling van de auto gedurende het seizoen en het betere begrip van het team hoe we meer uit het pakket kunnen halen. Dat zagen we bijvoorbeeld in Hongarije.”

In de strijd bij de constructeurs lijken Mercedes en Red Bull buiten bereik en dus richt McLaren zich op het duel om de derde plek. Daarvoor moet Ferrari van het lijf gehouden worden en Seidl meent dat zijn team daarvoor alles in eigen hand heeft. “Maar ik denk dat we een realistisch beeld hebben van waar we nu staan. In de strijd met Ferrari hebben we alles in eigen hand om ze achter ons te houden. Tegelijkertijd willen we er ook staan als er kansen zijn om podiumplaatsen te scoren.”