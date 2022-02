Masi kop van Jut na F1-finale Verstappen en Hamilton? Niet voor Ricciardo

De ontknoping van het Formule 1-seizoen 2021 heeft een FIA-onderzoek opgeleverd, waarbij ook de positie van Michael Masi onder een vergrootglas ligt. Het meest waarschijnlijke scenario is dat er vanaf dit seizoen meer steun komt voor de wedstrijdleider, al dan niet uit andere kampioenschappen. Of Masi persoonlijk eindverantwoordelijke blijft, is nog niet bekend, al zien verschillende Formule 1-coureurs geen noodzaak om hem te vervangen. Sebastian Vettel heeft zijn standpunt al kenbaar gemaakt en Daniel Ricciardo is een vergelijkbare mening toegedaan.

"Als Michael wil blijven, dan moet hij ook blijven", laat Ricciardo aan onder meer Motorsport.com weten. "Ik denk niet dat één race alles moet bepalen, als je begrijpt wat ik bedoel." De winnaar van Monza wil ermee aangeven dat Masi beoordeeld moet worden op het hele seizoen en dat de race in Abu Dhabi geen aanleiding hoeft te zijn om het rigoureus over een andere boeg te gooien.

Des te meer omdat de seizoensfinale volgens Ricciardo helemaal niet zo'n slechte reclame voor de Formule 1 is geweest. "Op de één of andere manier had ik de allerbeste plek van iedereen", grapt Ricciardo. Hij duidt daarmee op het feit dat de achterblijvers achter Max Verstappen niet voorbij de leider zijn gedirigeerd. "Ik zat meteen achter Lewis en Max en dacht, wow, gaat dit echt gebeuren? Dit is te gek. Ik heb dat met Massa en Hamilton in 2008 op televisie gezien en dacht dat er nooit meer zoiets zou gebeuren, maar het gebeurde dus wel!"

"Het was een bijzonder moment en niet iedereen zou dat moment waarderen, maar ik denk dat liefhebbers van de sport nu nog steeds liefhebbers van de sport zijn. En ik denk vooral dat de fans benieuwd zijn naar wat er in 2022 gaat gebeuren." De Formule 1 is met andere woorden geen fans kwijtgeraakt door de finale van het voorbije seizoen.

Te veel druk op de wedstrijdleider

Het probleem ligt volgens Ricciardo ook niet zozeer bij Masi, als wel de druk die vorig jaar op hem en op de stewards is uitgeoefend. "Als ik terugdenk in de tijd kan ik geen moment bedenken waarop de wedstrijdleider zoveel in de media is geweest als nu. Dat moment was een unieke situatie en in zekere zin ook onbekend terrein. Het benadrukt dat er in sommige gevallen te veel druk op is gezet. Alles is zo intens en eigenlijk moet iedereen even een stapje terug doen. Iedereen heeft een bepaalde positie en zit daar vanwege een reden. Dan moet je die persoon ook gewoon zijn functie laten uitvoeren." In de praktijk gaat het die richting overigens ook meer op in 2022. Zo mogen de teambazen niet meer op de FIA-radio komen om tijdens een race met de wedstrijdleider te spreken.