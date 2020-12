Ricciardo: Hadden Perez de GP van Sakhir niet mogen laten winnen

Het zag er allemaal nog rooskleurig uit voor Renault na de eerste ronde op de ‘outer track’ van het Bahrain International Circuit. Zowel Ricciardo als teamgenoot Esteban Ocon bivakkeerde in de punten, terwijl Racing Point Perez terug zag vallen naar de laatste plaats door een botsing met Charles Leclerc. Daarna kantelde de race echter helemaal: de Mexicaan sneed als een warm mes door de boter en wist na gestuntel bij Mercedes zelfs te winnen in Sakhir, voor Ocon en Racing Point-teamgenoot Lance Stroll. Daardoor heeft Racing Point de derde plek bij de constructeurs weer in handen genomen, nu met tien punten voorsprong op McLaren en 22 punten op Renault.

Voor Ricciardo zat er niet meer dan een vijfde plek in. De Australiër vindt het onbegrijpelijk dat Perez in staat werd gesteld om zo’n rit neer te leggen. “Het was zwaar en ik ben vijfde geworden. Normaal is dat een goed resultaat en bovendien is Esteban tweede, dus mijn felicitaties zijn voor hem”, vertelde een geïrriteerde Ricciardo na afloop van de race. “Maar als je ziet dat onze rivalen [van Racing Point] eerste en derde zijn, terwijl Perez in de pits stond na de eerste ronde, dan hebben we allemaal de slag gemist. Ik wil Sergio feliciteren, maar voor ons allemaal geldt dat je iemand niet mag laten winnen als hij na de eerste ronde in de pits staat.”

Ricciardo steekt de hand in eigen boezem dat hij Perez niet verslagen heeft. Wat daarbij volgens hem niet hielp, was een verkeerd getimede call voor zijn eerste pitstop. “Het was aan onze zijde geen vlekkeloze race. Ik werd naar de pits geroepen toen ik al voorbij de ingang van de pits was, dus ik kon niet stoppen en op dat moment pakte Kvyat de undercut. We gaven hem een gratis plaats en reden de hele tweede stint achter hem. Ik had het gevoel dat de race steeds verder uit onze handen gleed naarmate ik meer ronden achter hem reed. Dit is waarschijnlijk de meest teleurstellende vijfde plek die ik in tijden behaald heb, maar anderzijds moet ik Esteban complimenteren en feliciteren met de sterke race die hij gereden heeft.”

