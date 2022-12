McLaren nam na twee Formule 1-seizoenen afscheid van Daniel Ricciardo. Het grootste hoogtepunt was natuurlijk de Grand Prix-zege in Italië in 2021, maar verder werd de Australiër vaak verslagen door teamgenoot Lando Norris. Het contract van Ricciardo liep tot eind 2023, maar is eerder door de versnipperaar gehaald om ruimte te maken voor Oscar Piastri. In de podcast In the Fast Lane is Ricciardo open over zijn worstelingen bij het team uit Woking. Hij geeft toe dat het overanalyseren van zijn gebrek aan snelheid een probleem werd en hij daardoor juist bij zijn rijstijl wegdreef.

"Hier heb ik zeker aan gedacht", zegt Ricciardo. "Ik merk nu al, omdat het seizoen voorbij is, dat ik het begin los te laten. Toch schiet het soms nog door mijn hoofd. Het was geen mysterie of zo... maar het was voor mij wel onbekend. We kennen allemaal slechte Grands Prix, maar ik had ze wel heel vaak. Ik had geregeld vraagtekens als ik weer een seconde tekort kwam. Vorig jaar zomer merkte ik dat het rijden niet meer natuurlijk ging. Ik liep altijd een stap achter. Toen had ik al het idee dat ik te veel wilde. Ik moet vaak aan mijn eerste kwalificatie voor McLaren denken. Ik versloeg Lando, terwijl ik de auto niet goed kende. Ik weet niet hoe vaak ik hem daarna nog verslagen heb, maar dat was niet heel vaak. Eerder reed ik dus meer op gevoel en instinct. Dat was beter. Ik heb geen kritiek op iemand, maar meer dat we onze slechte weekends te veel hebben geanalyseerd. We zijn verstrikt geraakt in het op een bepaalde manier afstellen van de auto. We sloegen daarmee door en daar verloren we het."

Ricciardo wijt zijn gebrek aan sterke resultaten niet volledig aan het overanalyseren, maar geeft wel eerlijk toe dat de auto's enkele van zijn zwakke punten blootlegden. "Was het met gelukt als we niet te diep op alles waren ingegaan?', vraagt hij zich af. "Ik geloof nog steeds niet dat ik het met de auto had kunnen doen. Het heeft mijn zwaktes aangetoond. Dat moet ik accepteren. Ik heb wel het idee dat we te diep in alle data zijn gedoken en daardoor minder presteerden. In een GP-weekend is het zo druk. Je hebt maar tot een bepaald niveau de energie. Als je te veel mentale energie gebruikt, dan stap je al redelijk gaar in de auto."

Inmiddels is het bekend dat Red Bull Racing Ricciardo weer in dienst heeft genomen. Daar fungeert de Australiër in 2023 als derde rijder en neemt hij onder meer simulatorwerk voor zijn rekening.