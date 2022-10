Ricciardo ontkent: “Nog nergens getekend als reserverijder”

Daniel Ricciardo erkende eerder deze maand rond de Grand Prix van Japan al dat hij volgend jaar niet op de Formule 1-grid staat en dat hij mikt op een dienstverband als reserverijder bij één van de teams. Naar verluidt heeft de 33-jarige coureur uit Perth al ergens zijn handtekening gezet, maar dat is naar eigen zeggen niet waar. “Nee, dat heb ik niet. Het zijn slechts geruchten”, aldus Ricciardo. “Ben ik in gesprek? Ja, maar er is nog niets getekend.”

Met een reserverol hoopt Ricciardo een voet tussen de deur te houden in de F1-paddock, in de hoop in 2024 als racecoureur terug te keren in de koningsklasse van de autosport. “Ik zal de sport dus niet helemaal verlaten, al zijn er uiteraard geen garanties voor 2024”, vervolgt hij. “Het is niet zo dat ik een stoeltje heb en kan zeggen dat ik sowieso ga rijden. Ik zal hier echter nog steeds te vinden zijn om aan een terugkeer te werken.”

Voor een avontuur in de IndyCar voelt Ricciardo niets. “Fuck dat. De ovals maken me bang”, antwoordt de achtvoudig Grand Prix-winnaar helder op een vraag van Motorsport.com. “Mijn F1-ambities zijn nog niet voorbij, dus dat is de voornaamste reden. Maar ook de ovals, nah. Tien jaar geleden had ik ‘ja’ gezegd, maar nu vind ik het prima om toe te geven dat ik niet oké ben met ovals.”

Video: Daniel Ricciardo over zijn toekomst in de Formule 1