Ricciardo erkent: “Ik sta volgend jaar niet op F1-grid”

Met de bevestiging van Pierre Gasly en Nyck de Vries bij respectievelijk Alpine en AlphaTauri zijn er nog twee stoeltjes beschikbaar voor het Formule 1-seizoen 2023, bij Williams en Haas. Geen van die zitjes gaat echter naar Daniel Ricciardo, zo geeft hij toe in Japan. Het is de verwachting dat Williams Logan Sargeant gaat vastleggen, ervan uitgaande dat hij een superlicentie veiligstelt in het Formule 2-slotweekend in Abu Dhabi. Bij Haas zou het gaan tussen Mick Schumacher, Nico Hülkenberg en Antonio Giovinazzi.

Ricciardo hintte enkele weken geleden al op een reserverol bij één van de topteams, om in elk geval zijn voet tussen de F1-deur te houden. Naar verluidt gaat de 33-jarige coureur uit Perth echter niet aan de slag bij Mercedes, ondanks dat beide partijen wel met elkaar hebben gesproken. Eerder in het silly season werd Ricciardo trouwens wel genoemd als racecoureur bij Alpine, maar dat team koos uiteindelijk dus voor Gasly. Dat kwam voor Ricciardo niet als een verrassing.

“Ik was me bewust van het Gasly-nieuws”, aldus Ricciardo. “Ik wist dat ze al een tijdje in gesprek waren en dat ze heel geïnteresseerd in Pierre waren. Laten we zeggen dat ik erop was voorbereid en dat het geen verrassing is. We waren er al omheen aan het werken en naar de volgende stap aan het kijken, maar ik denk dat de realiteit nu is dat ik in 2023 niet op de grid zal staan. Het gaat nu om 2024. Ik denk dat er dan betere mogelijkheden zijn.”

Ricciardo voelt weinig voor een avontuur in een andere klasse. “Het plan is om betrokken te blijven bij de Formule 1”, antwoordt hij op een vraag van Motorsport.com. “Natuurlijk geeft dit mogelijkheden om iets anders te proberen. Als ik echter het gevoel heb dat het afwijkt van mijn doel, dan zal ik zeggen dat het niet echt is waar ik naar op zoek ben - hoe leuk en gaaf het ook is. Mentaal ben ik er nog niet klaar voor. Ik ben nog zo verknocht aan de F1, dus een beetje tijd en niet racen zal me waarschijnlijk goed doen. Dat zal ik waarschijnlijk doen, in plaats van instappen in een andere klasse. Dat zeg ik met een redelijke overtuiging.”