Ricciardo: Bianchi was net zo succesvol geweest als Leclerc

“Jules was niet echt ondergewaardeerd, maar we hebben hem nooit in een topauto zien rijden, dus misschien heeft niet iedereen doorgehad hoe goed hij had kunnen worden”, laat Ricciardo weten in een online dagboek, dat hij woensdag is begonnen. “Hoe hij in 2014 in Monaco Marussia de eerste punten van het team bezorgde… Monaco is net als Macau. Toevalstreffers bestaan daar niet. Hij heeft dat helemaal op eigen kracht voor elkaar gekregen.” Bianchi kwam als achtste aan de finish op het stratencircuit, maar viel terug naar de negende plek door een tijdstraf voor een overtreding achter de Safety Car - nog altijd een bizar goed resultaat voor het inmiddels ter ziele gegane Marussia.

“Al in de karting was Jules de te kloppen man”, vervolgt de Renault Formule 1-coureur. “We hebben elkaar voor het eerst ontmoet toen we aan het trainen waren bij Formula Medicine in het Italiaanse Viareggio. Iedereen, ook al waren we allemaal nog maar zeventien, behandelde hem alsof hij al een Formule 1-coureur was. Ik leerde hem kennen en we werden vrienden. Ik kwam er al vrij vlot achter wie hij was en wat hij allemaal gedaan had voordat ik in Europa was aangekomen.”

Bianchi maakte deel uit van het talentenprogramma van Ferrari en leek op weg naar een racezitje bij het Italiaanse raceteam tot zijn noodlottige ongeluk op Suzuka. Ricciardo twijfelt er niet aan dat Bianchi, die de peetvader was van Charles Leclerc, zeer succesvol zou zijn geworden in de Formule 1. “Hij zou nu voor een topteam hebben gereden en een racewinnaar zijn geweest, zeker weten. Op een bepaalde manier heb ik het idee dat wat Charles nu aan het doen is, Jules anders had gedaan. Het is alsof Charles nu alsnog de successen behaalt die Jules anders had behaald.”

Naast Leclerc schaart Ricciardo ook Marcus Ericsson, Vitantonio Liuzzi, Roberto Merhi en Jenson Button tot zijn top-vijf meest ondergewaarde tegenstanders. Eervolle vermeldingen zijn er voor Robert Kubica en Paul di Resta.