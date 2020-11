Ricciardo noemt vele herhalingen van crash Grosjean ‘walgelijk’

Het zit de Australiër dermate hoog dat hij na de race niet uitgebreid over de wedstrijd wilde praten. “Ik wil eigenlijk niet al te veel meer over de race zeggen”, zei Ricciardo voor de camera van Ziggo Sport, nadat hij kort antwoord had gegeven op een vraag over de problemen waarmee hij in de race kampte. “Ik wil mijn ongenoegen uiten en teleurstelling uitspreken over de Formule 1. Hoe het incident van Grosjean steeds maar weer werd uitgezonden en steeds maar weer werd herhaald, was onbezonnen en compleet respectloos naar zijn familie, naar al onze families die zitten te kijken.”

Nadat duidelijk was geworden dat Grosjean geen ernstige verwondingen aan het ongeluk had overgehouden, werd de crash vanuit alle hoeken getoond en vervolgens nog meerdere keren herhaald. De beelden die wereldwijd op de televisie te zien waren, werden door de coureurs gadegeslagen vanuit de pitstraat, waar zij hun wagens moesten parkeren in afwachting van het moment dat de race zou worden hervat.

Ricciardo vindt dat de Formule 1 iets te veel uitpakte met de beelden van de crash en beschuldig de regie zelfs van het spelen met emoties. “Wij moeten een uur later weer gaan racen en elke keer dat wij een blik op een tv-scherm werpen, zien we een vuurbal en een auto die in twee stukken ligt. Maar daar kunnen we morgen wel naar kijken, dat hoeven we vandaag niet te zien. Het was kennelijk entertainment. Ze waren aan het spelen met onze emoties. Ik vond het behoorlijk walgelijk. Ik hoop dat meer coureurs zich hierover hebben laten horen. Het zou me erg verbazen als anderen hier een ander gevoel bij hebben.”

Mercedes-coureur Valtteri Bottas vindt dat er ergens een grens moet worden getrokken als het om een serieus ongeluk gaat. “Als er een crash is en de betrokken coureurs blijken in orde, dan mogen ze de beelden graag herhalen”, weet Bottas. “Ik heb het gevoel dat de mensen het ook graag willen zien, maar er is een grens. Als het ongeluk ook maar iets anders was gelopen, had hij niet meer uit de auto kunnen komen. Dus ja, er is een grens." Volgens Bottas was er voor de coureurs geen ontsnappen aan. "Ik keek naar het scherm omdat ik wilde zien wat er gebeurd was. Nadat ik het gezien had, probeerde ik er niet meer naar te kijken maar ze bleven overal maar herhalingen uitzenden. Misschien is het iets om eens aan de fans te vragen, of ze twintig herhalingen van zoiets willen zien of niet", besloot de nummer twee in de WK-stand.