Ricciardo: Formule 1 'speelde met vuur' rond Australische GP

De Australische Grand Prix werd ondanks alle voorbereidingen enkele uren voor de start van de eerste vrije trainingen toch afgelast. Daar moest wel een positieve coronatest van een teamlid van McLaren aan voorafgaan. Uiteindelijk gingen zestien medewerkers van het Britse team in quarantaine, waarna ze afgelopen week terugkeerden in Groot-Brittannië. Op vrijdagochtend werd de knoop dus doorgehakt dat er niet geracet ging worden in Australië. Daniel Ricciardo besloot vervolgens om terug te gaan naar Perth, waar zijn familie woont. Voordat hij vertrok, peilde hij bij onder andere Max Verstappen hoe de vlag erbij hing.

“Die vrijdagochtend… bij iedereen stond de telefoon roodgloeiend. Een van de mensen die ik sprak was Max, gewoon om te kijken wat hij van plan was”, vertelde Ricciardo aan The Age. “Toen het afgelast werd, was mijn gedachte meteen om zo snel mogelijk te vertrekken voordat het in een soort shitshow veranderde. Ik wilde een beetje een gevoel krijgen van wat de andere coureurs gingen doen voordat ik het vliegtuig in stapte. Mijn idee was om terug te gaan naar Perth, want daar is familie en het was logisch om terug te keren naar waar ik voor Melbourne was, omdat ik daar nog dingen voor mezelf had staan. Ik wilde geen risico lopen door ergens anders heen te gaan.”

In de aanloop naar de race in Melbourne dacht Ricciardo niet veel na over de situatie rond COVID-19, maar diep van binnen maakte hij zich wel enigszins zorgen. “We speelden absoluut met vuur. Je begint alle interacties die je had, met wie je sprak en waar je was terug te halen… het was makkelijk om paranoïde te worden. Een aantal weken eerder waren we allemaal in Barcelona voor de tests en er waren geen beperkingen. Iedereen heeft in die tijd van het jaar in Europa een verkoudheid… dus je gedachten dwalen af. Toen we dichter bij de race kwamen en je zag wat er met andere sporten als de NBA gebeurde, dacht ik absoluut dat we dit zeker niet moesten doen.”