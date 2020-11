Ricciardo geniet weer: "Laatste Red Bull-jaar was emotioneel zwaar"

Ricciardo is inmiddels bezig aan zijn tweede en ook meteen laatste seizoen in dienst van Renault. Waar 2019 nog moeizaam verliep, kan de coureur uit Perth ditmaal oogsten. Zo heeft Ricciardo al tweemaal op het podium gestaan namens Renault en bezet hij de vierde plek in het kampioenschap, 'best of the rest' dus achter Mercedes en Max Verstappen. "Of dit seizoen mij de meeste voldoening geeft? Poeh, daarvoor moeten we misschien aan het eind van dit jaar nog eens terugkijken", begint Ricciardo tegenover onder meer Motorsport.com.

Om daarna te vervolgen: "Maar tot dusver denk ik wel dat het klopt. Ik geniet op dit moment enorm van het racen. Dat gevoel is eigenlijk alleen maar sterker geworden door de lockdown en ook door corona, daardoor heb ik de competitie echt gemist. Als iets je wordt afgenomen, dan wordt het verlangen om weer te racen alleen maar groter." Ook sportief gezien gaat het Ricciardo, binnen de mogelijkheden van Renault, voor de wind. "Het is tot dusver erg 'cool' voor mij en misschien heb je wel gelijk, dat dit het mooiste jaar tot dusver is. Al herinner ik me nog goed dat 2016 ook een erg goed jaar was, samen met Red Bull. Maar sindsdien haal ik er dit jaar wel echt de meeste voldoening uit."

2018 emotioneel lastig: "Ging voor de titel"

Waar Ricciardo aan 2016 - het jaar waarin Verstappen zijn teamgenoot werd - refereert als een mooi jaar, beleefde hij in dienst van de energiedrankengigant ook het lastigste seizoen tot dusver. "Zelfs als je races wint, dan kan een jaar voor je gevoel heel zwaar zijn. Het ligt er maar net aan hoe hoog je de lat legt. Het laatste seizoen met Red Bull is emotioneel gezien bijvoorbeeld het moeilijkste jaar geweest. Aan het begin van dat jaar leek het alsof ik voor het wereldkampioenschap kon gaan. Maar halverwege datzelfde jaar realiseerde ik me dat ik eigenlijk iets anders wilde en aan het eind van dat jaar was het echt DNF na DNF."

Ricciardo zou dat seizoen uiteindelijk als zesde afsluiten, ruimschoots achter Verstappen en met maar liefst acht nulscores achter zijn naam. Van al die nulscores kwam de befaamde DNF in Baku het hardst aan. Ricciardo kwam in aanvaring met Verstappen en vooral de wijze waarop er nadien is omgesprongen met het incident, heeft bijgedragen aan het vertrek van eerstgenoemde coureur. "Dat jaar speelden er vele emoties en dat maakte het tot op de dag van vandaag emotioneel het zwaarste jaar." Het seizoen 2019, waarin de resultaten met Renault nog minder waren, plaatst hij daar gek genoeg boven. "Dat vond ik eigenlijk best leuk. We haalden niet de gewenste resultaten, maar voor mijn gevoel waren we wel iets aan het opbouwen. Dit jaar is nog beter omdat al het werk zich nu wel uitbetaalt in mooie resultaten."

VIDEO: Waarom Renault volgend jaar met Alonso in zee gaat als opvolger