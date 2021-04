Vorig jaar was Ricciardo al kritisch op de regie rond de F1-races. Die kritiek uitte hij naar aanleiding van de vele herhalingen die men liet zien van de crash van Romain Grosjean tijdens de Grand Prix van Bahrein, die destijds gelukkig op eigen kracht uit zijn brandende wrak kon klimmen. De Australiër ging vervolgens in gesprek met onder andere communicatiedirecteur Ellie Norman van de F1 over de beweegredenen van de sport om die herhalingen zo vaak te laten zien, waarbij hij ook suggesties gaf hoe het anders zou kunnen.

In gesprek met Square Mile kraakt Ricciardo nu ook een kritische noot over enkele video’s die de F1 op social media heeft geplaatst. Hij stelt dat die video’s te veel nadruk leggen op het verheerlijken van crashes, in plaats van dat andere belangrijke aspecten van de sport aan bod komen. “Volgens mij zette de F1 vorig jaar een ‘top-tien momenten van het jaar’ op social media, en acht van de tien hoogtepunten waren crashes”, begint Ricciardo zijn verhaal. “Ik dacht bij mezelf: ‘Jullie zijn echt idioten’. Misschien willen 12-jarigen dat soort content zien, en dat is prima omdat ze niet beter weten. Maar wij zijn geen kinderen, dus doe iets beters dan dat.”

Dat de F1 ervoor kiest om relatief vaak beelden van crashes te laten zien, past volgens Ricciardo bij de veranderende dynamiek binnen de sport waarbij dingen worden opgeblazen voor publieke consumptie. Dat ziet de McLaren-coureur ook terugkomen in de Netflix-show Drive to Survive. Over het eerste seizoen had hij louter positieve kritieken, maar in het tweede seizoen kwam Ricciardo dingen tegen waarbij de producenten hun creatieve vrijheid hebben ingezet. “In het tweede seizoen vond ik dat er in een aantal afleveringen dingen geforceerd werden. Ze probeerden een soort rivaliteit te creëren tussen mij en [Carlos] Sainz die er gewoon niet was”, herinnert hij zich. “Ik bedoel, er was niet meer rivaliteit dan met andere coureurs. Er was geen persoonlijke vete, maar ik denk Netflix iets wilde, dus veel vragen gingen uiteindelijk over Carlos. Misschien merkte niemand het op, maar ik dacht persoonlijk dat hij een prima gast is. Er zijn misschien andere coureurs die ik minder mag, maar daar hoort Carlos niet bij… Hij kleedt zich dan wel als een 60-jarige, maar verder is hij prima.”