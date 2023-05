Tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan zag Max Verstappen zijn voorsprong in de WK-stand ten opzichte van Sergio Perez slinken tot zes punten, doordat de Mexicaan zowel de sprintrace als de Grand Prix op zijn naam schreef. Verstappen kwam op zondag als tweede over de finish en beperkte zo de schade na de ongelukkige timing van zijn pitstop, waardoor hij de leiding verloor. Op zaterdag kwam de Nederlander niet verder dan de derde plek, nadat hij in de openingsronde schade opliep in zijn duel met George Russell.

Dat moment leidde tot frustratie bij Verstappen, die zich eerst via de boordradio al liet gelden en vervolgens na afloop van de sprintrace verhaal ging halen bij Russell. Daarbij liet de coureur van Red Bull Racing duidelijk blijken niet blij te zijn met de manier waarop de Mercedes-rijder de aanval opzocht. Vanwege die reactie is Damon Hill kritisch op Verstappen, zo laat hij aan Auto Bild weten. "Max is een slechte verliezer en een koppige jongen", stelt de wereldkampioen van 1996.

Tegelijkertijd denkt Hill wel dat de reactie van Verstappen misschien wel tekenend is voor grote F1-kampioenen. "Je kon deze mindset ook al zien bij mensen als Michael Schumacher en Ayrton Senna. Er zijn coureurs die simpelweg niet kunnen accepteren dat zij een aandeel hebben in iets wat gebeurd is", vervolgt de Brit, waarna hij de vraag krijgt of deze meedogenloosheid bij het karakter van grote kampioenen past. "Dat weet ik niet, maar misschien is dat de reden waarom ik geen grote kampioen ben," lacht hij, "maar je moet deze houding wel hebben: 'Ik heb het juist, alle anderen hebben het compleet verkeerd'. Persoonlijk ben ik het daar echter niet mee eens, want je kunt niet altijd alles goed doen. Soms moet je verkeerd zitten."

In de aanloop naar en tijdens het raceweekend in Baku liet Verstappen zich ook al zeer kritisch uit over de sprintraces die F1 organiseert. Hill vindt het vreemd dat de tweevoudig wereldkampioen daar zijn energie in steekt. "Max heeft het hele weekend zijn topniveau niet gehaald. In de sprintrace reed hij onder zijn kunnen en bovendien is er zijn constante kritiek op het nieuwe format", aldus Hill. "Ook blijft hij maar praten over dat hij na zijn dertigste niet meer wil racen. Ik vind het allemaal een beetje vreemd. Waarom heeft hij het daar nu over, terwijl hij op jacht is naar zijn derde wereldtitel?"

Video: Verstappen haalt verhaal bij Russell na clash in sprintrace Baku