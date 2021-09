Hill: Titelstrijd met crashes toont “gebrek aan zelfbeheersing”

Op Monza kwamen Max Verstappen en Lewis Hamilton voor de tweede keer dit seizoen stevig met elkaar in aanraking. Tijdens de Britse GP tikte de regerend wereldkampioen de Red Bull-coureur nog uit de race, op Monza strandden beide rijders na hun touché in de eerste chicane. Het is een scenario waarmee Damon Hill bekend is. De wereldkampioen van 1996 streed in 1995 om de wereldtitel met Michael Schumacher en ook toen botsten de titelrivalen in de Britse en Italiaanse GP’s. Enerzijds vindt hij de aanvaringen tussen Verstappen en Hamilton iets toevoegen aan de titelstrijd, maar tegelijkertijd vindt hij het geen goede ontwikkeling.

“Het heeft het erg aangrijpend gemaakt. Het is boeiend en fascinerend”, zei Hill in gesprek met Motorsport.com. “Ik vind het gewoon jammer dat het in onze sport onvermijdelijk uitdraait op dit soort crashes. Ik denk niet dat het een demonstratie van vaardigheid is, het toont eigenlijk een gebrek aan zelfbeheersing. Het was te voorkomen. De vraag is of het een inschattingsfout is, of een opzettelijke onwil om toe te geven. Ze spelen het allebei hard, maar ik denk dat je minimaal een wiel voorsprong moet hebben om iemand aan de buitenkant te passeren. Max was nooit in die positie.”

Hill is van mening dat Verstappen meer had kunnen doen om het incident te voorkomen. Zo had hij de uitloopstrook kunnen kiezen, in plaats van over de kerbstones te rijden. “Als je dat eenmaal doet, heb je geen controle meer. Hij had de optie om eerder de uitloopstrook op te gaan, contact te vermijden en ergens anders een poging te doen, maar dat deed hij niet”, concludeert Hill. “Misschien wist hij dat hij er geweest was als Lewis ervoor kwam. De gevolgen zijn vrij ernstig en gelukkig is Lewis ongedeerd. Ik heb een foto gezien dat zijn hoofd werd geplet door de band. Als Max de koppeling had losgelaten, had het heel vervelend kunnen aflopen. Maar dat is iets waar Max geen controle over heeft.”

Hill looft Brown voor succes McLaren

Mede door de clash van de titelrivalen kwam de weg vrij voor McLaren om een verrassende overwinning te boeken. Daniel Ricciardo en Lando Norris maakten er meteen maar een dubbelzege van voor het team uit Woking. Een belangrijke rol in dat succes is volgens Hill weggelegd voor CEO Zak Brown. “Ik heb recent met Zak gegolfd en ik ben geïnteresseerd in hoe hij de dynamiek bij McLaren heeft kunnen veranderen. Hij heeft enkele geweldige, moedige besluiten genomen. Eentje daarvan is natuurlijk het inhuren van Andreas Seidl”, zei hij. “De auto ziet er goed uit. Die leek competitief, toch? Misschien niet zo goed als de Mercedessen of Red Bulls, maar competitief. Ik zag ook goed, volwassen leiderschap van Daniel Ricciardo.”