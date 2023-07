Hill: Nyck de Vries heeft zijn kans gekregen

In de podcast F1 Nation was Damon Hill duidelijk of het ontslag van Nyck de Vries terecht was. “Nyck had een fantastisch debuut in Monza, als je dat zo zou willen noemen. Nu kreeg hij weer de kans bij AlphaTauri, maar dat was een gevecht. Helmut Marko liet vaak weten dat hij geen pace liet zien en de pace niet kon laten zien. Marko is de harde man binnen Red Bull, hij is de harde man binnen het racen. Hij kiest de talenten. Hij is degene die belt en zegt ‘je ligt eruit’. Hij heeft geen sentimenteel gevoel bij zijn business. Het is een moeilijk team om bij te werken. Velen zijn daar geweest en hebben gefaald.” Voor Hill is het eten of gegeten worden in de Formule 1. “Als er iemand in komt, moet er iemand uit. Nyck heeft nu zijn P45 gekregen", doelt de Brit op een document van het ontslag van een werknemer.

De 22-voudig Grand Prix-winnaar is blij met de terugkeer van Daniel Ricciardo. "Ik denk dat niemand het erg vindt dat Daniel terug komt. Het is zo'n persoonlijkheid. Hij is echt van nature zichzelf en heeft een herkenbare lach. Ik weet nog de eerste keer dat ik hem zag. Als directeur van de BRDC deelde ik prijzen uit aan de Formule 3-coureurs en hij sprong met een brede glimlach het podium op."

De voormalig wereldkampioen kijkt terug op de loopbaan van Ricciardo tot nu toe en ziet dat er goede en minder goede fases waren. "Hij heeft Sebastian Vettel bij Red Bull verslagen en ging toen naar Renault. Bij McLaren lukte het allemaal net niet. Daarna was hij weg. Het lijkt erop dat hij zijn 'mojo' terug heeft om in de auto te gaan. Toen kwam deze kans voorbij."

Verrassende keuze

Ondanks dat Hill blij is met de terugkeer van Ricciardo, vindt hij het een verrassende keuze. Zeker gezien AlphaTauri door Red Bull vaak als opleidingsteam gebruikt wordt. "Daniel krijgt een tweede leven, dat is ongehoord. Het is niet alsof ze Nyck vervangen met de volgende Max Verstappen. Ze vervangen hem door een 34-jarige. Dat hebben we nog niet eerder van ze gezien."