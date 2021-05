Hill: Hamilton had een serieuze rivaal als Verstappen nodig

Hamilton scoorde dit weekend in Spanje zijn honderdste pole-position in een Formule 1-race. Voormalig wereldkampioen Hill schreef daarop een lyrische tweet over Hamilton waarin hij de Mercedes-coureur omschreef als “een van de meest getalenteerde mensen die ooit op de wereld rondgelopen had”. Hamilton reageerde vanzelfsprekend gevleid door de uitspraken van zijn landgenoot, die tegenwoordig analist is bij Sky F1.

In de F1 Nation Podcast werd de reactie van Hamilton besproken en kwam ook de rivaliteit met Max Verstappen aan bod. “Hij had dit nodig, hij had iemand nodig die hem kon uitdagen”, zei Hill. “Het is zoals Goliath, die stond zichzelf op de borst te kloppen en te wachten op de volgende goede tegenstander. De grote kampioenen hebben iemand nodig waarmee ze kunnen sparren, waarmee ze zichzelf kunnen meten. Max heeft natuurlijk al heel veel belangstelling gehad, hij is veelgeprezen.”

Hill vindt dat Lewis de voorbije jaren niet genoeg uitgedaagd is door zijn tegenstanders en is blij met de jonge Nederlander als uitdager voor de Britse routinier. Hamilton kan zichzelf daardoor naar een hoger niveau brengen. “Ik denk dat Jenson [Button] in onze uitzending op Sky zei dat Max meer een natuurtalent is”, vervolgde Hill refererend aan de uitspraken van Button. “Al dit soort dingen geven Lewis nog meer voldoening als hij wint en Max verslaat. Als je hem harder pusht… Ik denk dat Lewis heel lang niet geprikkeld is en dat het te makkelijk was. Daarom heeft hij ook niet altijd de waardering gekregen die hij verdient. Dit jaar zal Max hem aanpakken, maar [Lewis] laat ook zien dat het niet zo makkelijk is als dat het lijkt.”