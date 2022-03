Hill bereidt Russell voor: Harder rijden dan je ooit gedaan hebt

Damon Hill was in 1993 teamgenoot van Alain Prost bij Williams en een jaar later van Ayrton Senna, tot de Braziliaan in de derde Grand Prix van dat jaar om het leven kwam op Imola. De kampioen van 1996 weet dus hoe het is om naast meervoudige kampioenen te rijden, iets wat George Russell nu ook voor het eerst gaat meemaken. De voormalig Britse Formule 1-coureur snapt dus wat het allerbelangrijkste is.

"Zorg dat je snel bent", luidt de tip van Hill. "Je moet wellicht harder rijden dan je ooit hebt gedaan. Het is een grote stap. George zit al eventjes in de Formule 1, weet hoe de zaken gaan en kent daarbij ook het team goed. Hij is dus niet helemaal uit zijn comfortzone. Maar het gaat erom wat er gebeurt als je gedurende een langere periode moeite hebt om je teamgenoot te matchen. Je gaat dan vragen krijgen: 'Is het lastiger dan je had verwacht?', 'Is Lewis sneller dan je dacht?' of 'Kun je misschien nog sneller?'. Ik weet zeker dat hij dit soort dingen wil vermijden."

Kan Russell de druk aan?

Russell heeft drie F1-seizoenen bij Williams achter de rug en vocht daar voornamelijk in de achterhoede. De Brit maakt nu de sprong verder naar voren en verwacht wordt dat Mercedes ook komend seizoen daar kan gaan vechten. Denkt Hill dat de nieuwbakken Mercedes-coureur volwassen genoeg is en om kan gaan met die druk?

"De botsing van George met Valtteri Bottas in Imola en die keer dat hij de auto verloor achter de safety car op Imola, waren de meest interessante momenten tot nu toe. Zolang we niet naar daar teruggaan, moet het goed zijn. Op dat moment was er een hapering, wat onstuimigheid", vervolgt de Sky Sports F1-analist exclusief tegen Motorsport.com. "Maar waar we hem voornamelijk aan herinneren is dat hij bijna zijn eerste race met Mercedes won in Bahrein. Het was een geweldige show die hij daar opvoerde. En hoe emotioneel hij reageerde toen het niet lukte, ik denk dat er een zeer goed hoofd op zit... daarnaast is hij ook gepassioneerd en dat is een goede combinatie. Hij kan het ongetwijfeld beredeneren. Hij is welbespraakt, dus je krijgt goede en direct antwoorden van hem. Daar ben ik zeker van."